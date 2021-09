(Ottawa) Le quart-arrière recrue Caleb Evans obtiendra le départ mardi soir alors que le Rouge et Noir d’Ottawa accueillera les Elks d’Edmonton.

La Presse Canadienne

Evans était inscrit dans le rôle de partant du Rouge et Noir (1-5) dans la formation publiée lundi. La formation d’Ottawa vient de perdre ses cinq dernières sorties.

Les Elks (2-4) sortent quant à eux d’une semaine de congé. Ils ont perdu leur dernier match 37-22 contre les Blue Bombers de Winnipeg (6-1). La recrue Taylor Cornelius effectuera un deuxième départ d’affilée pour les Elks.

Il a complété 19 de ses 33 passes pour 243 verges, mais trois interceptions contre les Bombers. Trevor Harris (cou) était inscrit sur la liste des blessés pour six matchs lors de cette rencontre. Il a repris l’entraînement avec ses coéquipiers samedi, mais ne sera pas de la formation des Elks mardi.

Dominique Davis avait amorcé la défaite de 24-7 subie par le Rouge et Noir aux mains des Tigers-Cats de Hamilton, mercredi. Il n’a pas terminé la rencontre en raison d’une blessure aux ischiojambiers. Le vétéran Matt Nichols avait terminé ce match. Les noms de Davis et Nichols ont tous deux été inscrits sur la liste des blessés pour six rencontres.

Evans a été embauché par Ottawa en décembre 2020. Il aura une autre recrue, Taryn Christion, comme substitut.