En subissant une deuxième défaite en deux matchs, dimanche soir, contre les Chiefs de Kansas City, les Ravens de Baltimore auraient déjà été en eaux troubles. Grâce à une spectaculaire deuxième demie de Lamar Jackson, les Ravens ont plutôt signé leur première victoire en 2021. Derrick Henry et Tom Brady se sont également mis en évidence durant la deuxième semaine de la saison.

Miguel Bujold La Presse

Lamar Jackson a avoué après la victoire des siens, dimanche soir, à Baltimore, qu’il venait de se débarrasser d’une pression en venant enfin à bout de Patrick Mahomes et des Chiefs de Kansas City. Les Ravens avaient une fiche de 0-3 contre les Chiefs avec Jackson aux commandes de l’attaque avant leur triomphe de 36-35.

Les Ravens ont effacé un déficit de 35-24, et Jackson a été à son meilleur lorsque ça comptait le plus, lui qui avait mal amorcé la rencontre, lançant notamment deux interceptions à Tyrann Mathieu. Jackson s’est ressaisi et a été éblouissant en deuxième demie. Le quart-arrière a mené les Ravens avec 107 verges au sol et a lui-même marqué deux majeurs. Il a ajouté 239 verges et un touché par la passe.

Obtenu avec le choix de premier tour que les Chiefs leur ont échangé contre le bloqueur Orlando Brown fils, Odafe Oweh a fait perdre le ballon au demi Clyde Edwards-Helaire alors que les Chiefs se dirigeaient vers les points de la victoire dans les dernières minutes. Après avoir amorcé sa carrière sur les chapeaux de roues l’année dernière, Edwards-Helaire ne joue pas très bien depuis.

Parce que cette réussite est venue contre les puissants Chiefs et parce que leur liste de blessés ne finit plus de s’allonger, c’est une énorme victoire que viennent de remporter les Ravens, qui ont ainsi évité de perdre leurs deux premiers matchs de la saison. Ils visiteront Detroit et Denver avant de jouer trois matchs consécutifs à domicile.

Étonnants Raiders

PHOTO PHILIP G. PAVELY, USA TODAY SPORTS Henry Ruggs III (à gauche), des Raiders de Las Vegas, a réussi un touché de 61 verges contre les Steelers de Pittsburgh.

Moins d’une semaine après avoir surpris les Ravens, les Raiders de Las Vegas sont allés vaincre les Steelers à Pittsburgh, 26-17, et ont ainsi démontré qu’ils formaient une équipe s’étant grandement améliorée par rapport à l’année dernière. Sans leur porteur de ballon Josh Jacobs, blessé à un orteil, et même si les Steelers ont relativement bien contenu l’ailier rapproché Darren Waller (cinq attrapés pour 65 verges), Derek Carr a été encore meilleur qu’il l’avait été face aux Ravens. Il a réussi 28 de ses 37 passes pour 382 verges, deux touchés et aucune interception. La défense des Steelers jouait sans Joe Haden et Devin Bush, et a perdu les services de T.J. Watt et de Tyson Alualu en première demie, mais l’attaque des Raiders a néanmoins été très impressionnante. Henry Ruggs III a signé le plus gros jeu du match, un touché de 61 verges qui a brisé les reins des Steelers. Ruggs III (cinq attrapés pour 113 verges) a probablement disputé son meilleur match professionnel, et Hunter Renfrow a, lui aussi, été très bon. Le receveur a donné quelques premiers jeux importants aux siens en attrapant de courtes passes dans des zones serrées. En défense, les Raiders ont joué avec beaucoup de robustesse et d’intensité. Bref, l’équipe de Jon Gruden semble assez solide pour lutter afin d’obtenir une place en séries.

Ainsi va Henry…

PHOTO JOE NICHOLSON, USA TODAY SPORTS Derrick Henry (22) a inscrit trois touchés en deuxième demie pour les Titans du Tennessee contre les Seahawks de Seattle.

Le jeu aérien des Titans du Tennessee s’est amélioré avec l’acquisition de Julio Jones, il va sans dire. Ryan Tannehill a d’ailleurs réussi 27 de ses 40 passes pour 347 verges, dimanche à Seattle. Mais l’ADN de l’équipe n’a pas vraiment changé : ainsi va Derrick Henry, ainsi vont les Titans. La formation de Mike Vrabel était en danger d’amorcer la saison avec une fiche de 0-2, mais le joueur offensif par excellence de 2020 a pris les choses en main. Henry a marqué trois touchés en deuxième demie et fini le match avec 238 verges d’attaque (182 en 35 courses et 55 sur 6 attrapés), permettant ainsi aux Titans de l’emporter 33-30. Les Seahawks menaient 24-9 après les 30 premières minutes de jeu, et ce n’est pas dans leurs habitudes de laisser filer des avances substantielles. Malgré la présence de joueurs qui s’illustrent par la qualité de leurs plaqués, comme Jamal Adams et Bobby Wagner, la défense des Seahawks était sans solution devant Henry. Très ordinaire à son premier match avec sa nouvelle équipe, Jones a quant à lui intercepté 6 passes pour des gains de 128 verges.

Et de 10 pour les Bucs

PHOTO JONATHAN DYER, USA TODAY SPORTS Tom Brady a lancé cinq passes de touché dans la victoire des Buccaneers de Tampa Bay, dimanche.

En comptant leur parcours en séries, les Buccaneers de Tampa Bay ont maintenant gagné leurs 10 derniers matchs. En moyenne, ils l’ont fait par un écart de 14,3 points… Tom Brady et ses complices ont également inscrit au moins 30 points à leurs neuf derniers matchs. Tout baigne. Brady a ajouté cinq autres passes de touché dans la victoire de 48-25 des Bucs, dimanche, face aux pauvres Falcons d’Atlanta, qui s’apprêtent à vivre une très longue saison… Plutôt discret lors du premier match de la saison, Mike Evans a marqué deux touchés, tout comme Rob Gronkowski, qui en a déjà quatre au compteur. L’attaque des Bucs est dévastatrice et pourrait l’être encore plus selon Brady, qui a dit que l’équipe pouvait mieux jouer après sa victoire contre Atlanta. Lundi, Bruce Arians a confirmé que l’organisation avait communiqué avec le vétéran Richard Sherman afin de voir si le demi de coin souhaiterait se joindre aux champions en titre si l’occasion se présentait. Les Bucs seront à Los Angeles pour y affronter les Rams, dimanche prochain, l’une des rares équipes du circuit assez talentueuses pour peut-être rivaliser avec eux. Peut-être. La semaine suivante, ce sera la confrontation tant attendue : Buccaneers contre Patriots en Nouvelle-Angleterre.

Mac Jones ne joue pas comme une recrue

PHOTO VINCENT CARCHIETTA, USA TODAY SPORTS En Mac Jones (photo), Bill Belichick et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre semblent bel et bien avoir trouvé leur quart d’avenir.

Brady continue de tout détruire sur son passage dans l’uniforme des Bucs, mais les partisans des Patriots peuvent se consoler. En Mac Jones, Bill Belichick et les Pats semblent bel et bien avoir trouvé leur quart d’avenir. À son deuxième match, dimanche contre les Jets de New York, Jones a réussi 22 de ses 30 passes pour 186 verges. Rien pour faire la fête, mais le 15e espoir sélectionné au plus récent repêchage a réussi 73,9 % de ses lancers jusqu’à maintenant, ce qui est remarquable pour un quart de première année. Et il a fait ce que les deux autres recrues, actuellement quarts partants de leur équipe respective, Trevor Lawrence (Jaguars de Jacksonville) et Zach Wilson (Jets), n’ont pas fait : il a protégé le ballon. Wilson a fini la rencontre face aux Patriots avec quatre interceptions et en totalise cinq en deux parties, le même total que Lawrence, qui n’a réussi que 50 % de ses passes depuis le début de la saison. Jones, lui, n’a toujours pas lancé d’interception et joue avec l’aplomb d’un quart qui possède cinq saisons d’expérience. Il sera très intéressant de voir de quelle façon il se comportera contre la défense des Bucs et Brady dans deux semaines.