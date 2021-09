Le porteur de ballon du Rouge et Or Alex Duff (en noir) est freiné par deux joueurs des Carabins sur un retour de botté.

Les Carabins se relancent face au Rouge et Or

Les Carabins de l’Université de Montréal ont créé une congestion au sommet du classement de la conférence québécoise de football universitaire, samedi soir à Québec, à la faveur d’une victoire de 18-17 sur le Rouge et Or de l’Université Laval.

Michel Marois La Presse

Comme c’est devenu une tradition entre les deux équipes, le match est resté indécis jusqu’à la toute fin. C’est une poussée de 8 points au dernier quart, ponctué par un botté truqué, qui a permis aux visiteurs d’arracher la victoire. Après un touché de sûreté, le botteur Michael Arpin a réussi des placements de 28 et 15 verges, le dernier alors qu’il ne restait qu’un peu plus de deux minutes au match.

Le Rouge et Or a repris le ballon et s’est avancé jusqu’à la ligne de 37 des Carabins, mais il a dû se contenter d’un simple après une tentative de placement ratée.

Battus la semaine dernière par les étonnants Stingers de Concordia, les Carabins ont donc rebondi de belle façon. Victime de deux interceptions vers la fin de ce match, le quart Jonathan Sénécal a été plus solide pour son premier match au PEPS. Il a réussi 26 passes en 40 tentatives pour des gains de 286 verges et un touché.

Au quatrième quart, les Carabins ont réussi à bien faire avancer le ballon et, encore une fois, c’est le joueur recrue Hassane Dosso qui a été la cible de prédilection de Sénécal avec pas moins de 13 réceptions pour des gains de 147 verges – un troisième match d’affilée avec au moins 100 verges de gains aériens.

« C’est le genre de performance dont nous avions besoin pour nous remonter le moral après la défaite de la semaine dernière, a souligné le joueur d’origine française. C’est la première fois que je travaille avec un quart comme Jonathan et je me suis rapidement adapté.

« J’étais très stressé pour ce premier match à Québec et je suis content d’avoir pu jouer de cette façon. Je mets la barre haut et je veux continuer de performer à ce niveau. »

Seul point négatif, Dosso a reçu une pénalité coûteuse après un geste antisportif. « Savonné » par l’entraîneur-chef Marco Iadeluca, il a reconnu : « C’était une erreur de ma part et j’ai retenu la leçon. Ça ne se reproduira plus… »

Iadeluca a aussi salué la manière dont ses joueurs avaient réagi après la défaite contre Concordia.

Une « léthargie » de deux défaites

Les deux équipes avaient terminé la première demie à égalité, 10-10. Après un placement de Vincent Blanchard (34 verges), du Rouge et Or, Jonathan Sénécal a réussi une passe de touché de 15 verges à Carl Chabot pour permettre aux Carabins de prendre les devants.

Thomas Bolduc, sur une course d’une verge, a redonné l’avantage aux hôtes, avant qu’Arpin ne ramène les deux équipes à égalité avec un placement de 25 verges.

PHOTO PASCAL RATTHÉ, LE SOLEIL Thomas Bolduc, quart-arrière du Rouge et Or

Blanchard a ensuite ajouté deux placements (28 et 13 verges), au troisième quart, pour placer Laval en avance 16-10, mais les Carabins n’avaient pas dit leur dernier mot…

Avec une fiche de 2-1, les Carabins se retrouvent donc à égalité avec les Stingers, qui ont toutefois l’avantage au premier rang en vertu de leur victoire de vendredi dernier. Le Rouge et Or a aussi deux victoires, mais il a subi deux défaites lors de ses deux derniers matchs. Une « léthargie » dont l’équipe de l’entraîneur-chef Glen Constantin n’a pas l’habitude puisqu’il faut remonter à 1999 pour retrouver la dernière série de défaites du Rouge et Or.

Samedi prochain, les Carabins recevront les Redbirds de McGill (1-2) au CEPSUM, alors que les Stingers recevront le Vert & Or de Sherbrooke au stade de Concordia.

Le Rouge et Or aura un week-end de pause et, sûrement, de réflexion. Le quart Thomas Bolduc n’a pas connu un mauvais match (près de 250 verges de gains par la passe), mais comme la semaine dernière à Sherbrooke, il n’a pas été en mesure de concrétiser les poussées offensives au quatrième quart. Le quart recrue Arnaud Desjardins, joueur par excellence de la division 1 du football collégial en 2019 au cégep du Vieux Montréal, pourrait avoir une chance de jouer.