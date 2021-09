Marc-Antoine Dequoy absent pour six matchs

Après avoir obtenu un premier départ en carrière dans la Ligue canadienne de football, le demi de sûreté québécois Marc-Antoine Dequoy devra se contenter d’un rôle de spectateur pour au moins les six prochains matchs des Alouettes de Montréal.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

Dequoy n’a pas terminé la rencontre qu’il a amorcée, le 3 septembre dernier, face au Rouge et Noir d’Ottawa.

L’adjoint à l’entraîneur-chef et entraîneur des demis, André Bolduc, qui remplacera Khari Jones, confiné après avoir contracté la COVID-19, face aux Lions de la Colombie-Britannique, samedi, a indiqué que Dequoy souffrait d’une blessure au bras et que son nom a été inscrit sur la liste des blessés pour six rencontres.

En quatre matchs cette saison, Dequoy a réussi un plaqué et trois autres au sein des unités spéciales. Ty Cranston le remplacera comme partant au sein de la tertiaire.

Le footballeur de 27 ans ne sera pas admissible à un retour dans la formation avant le match de la semaine 13, le 30 octobre, alors que les Roughriders de la Saskatchewan seront les visiteurs.

Les Alouettes (2-2) accueilleront samedi, 19 h, les Lions (3-2), qui viennent de remporter leurs deux dernières sorties et ont une fiche de 2-1 sur les pelouses adverses.