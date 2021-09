André Bolduc dirigera son premier match professionnel, samedi, en remplacement de Khari Jones, qui a été déclaré positif à la COVID-19, dimanche soir. Les Alouettes doivent normalement accueillir les Lions de la Colombie-Britannique, samedi soir, au Stade Percival-Molson.

Miguel Bujold La Presse

On dit normalement car personne ne peut prédire s’il y aura d’autres cas chez les Alouettes au cours des prochains jours. Jones a participé à l’entraînement de l’équipe, dimanche, avant d’apprendre en soirée que son test effectué la veille était positif. Pour le moment, tous les tests ont été négatifs.

La LCF avait été forcée d’annuler un match entre Edmonton et Toronto le mois dernier parce que les Elks étaient aux prises avec une éclosion de COVID-19 dans leur équipe.

Les Alouettes ont envoyé un communiqué, mardi matin, afin d’annoncer la nouvelle. Jones, qui a reçu deux doses du vaccin contre la COVID-19, sera en isolement préventif pour au moins les 10 prochains jours. Si tout se passe bien d’ici là, c’est donc dire qu’il devrait être de retour à son poste pour le match suivant des Alouettes, le 24 septembre à Toronto.

Lors de son dernier point de presse avant la semaine de relâche de son équipe, Jones avait dit qu’il se rendrait au domicile familial en Colombie-Britannique pour y passer quelques jours. Les Alouettes ont recommencé à s’entraîner, dimanche. Ce n’est donc pas clair si l’entraîneur-chef des Alouettes a contracté le virus en Colombie-Britannique ou à Montréal.

Bolduc est l’entraîneur-adjoint de l’équipe en plus d’être le responsable des demis offensifs. Il a dirigé le Vert et Or de l’Université Sherbrooke de 2007 à 2011. Il possède donc de l’expérience comme entraîneur-chef et connaît bien l’équipe puisqu’il fait partie du groupe d’entraîneurs des Alouettes depuis 2014.