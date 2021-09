Pier-Olivier Lestage a vécu une journée fertile en émotions le 31 août dernier. C’est ce jour-là que le joueur de ligne offensive a d’abord appris qu’il ne ferait pas partie de la formation régulière de 53 joueurs des Seahawks de Seattle. 

Miguel Bujold La Presse

« Quand on se fait dire d’apporter son livre de jeux, on sait ce qui s’en vient, mais l’équipe ne nous dit pas si elle nous garderait dans l’équipe d’entraînement ou non », a raconté Lestage lors d’une conférence téléphonique, jeudi.

« Alors pendant quelques heures, je ne savais pas si je serais dans l’équipe d’entraînement. C’était stressant. »

Les Seahawks ont bel et bien offert une place dans leur équipe d’entraînement de 16 joueurs à Lestage. « Je suis content du résultat. Pour moi, ce n’est vraiment pas une défaite de faire partie de l’équipe d’entraînement. »

Ce n’est effectivement pas une défaite, plutôt une énorme victoire. Embauché à titre de joueur autonome après avoir été ignoré lors du repêchage de la NFL en avril, Lestage a notamment surmonté une intervention pour une hernie sportive qui lui a fait rater les deux premières semaines du camp des Seahawks pour se tailler une place.

« J’ai recommencé à m’entraîner à partir de la troisième semaine, qui était également celle de notre premier match préparatoire. Je ne prenais pas beaucoup de répétitions puisque j’étais limité dans ce que je pouvais faire. Alors ç’a vraiment été un baptême du feu lors du premier match », a expliqué le produit des Carabins de l’Université de Montréal.

Dans tous nos matchs, je n’ai joué qu’au quatrième quart, mais je pense que j’ai été capable de mettre de bonnes choses sur les bandes vidéo. Pier-Olivier Lestage

Côtoyer Carroll et Wilson

Deuxième joueur de l’histoire des Carabins à faire le saut dans la NFL après David Foucault, Lestage semble se plaire chez les Seahawks, qui forment l’une des bonnes organisations de la ligue depuis une dizaine d’années.

« Je n’ai pas fait partie d’autres organisations, mais juste à voir la façon dont les choses se passent ici, je vois que c’est une très bonne organisation, l’une des meilleures de la ligue. Et je pense que ça part de Pete Carroll. »

Même s’il n’a pas encore eu de conversation avec Russell Wilson, Lestage côtoie le quart étoile au quotidien, de même que Carroll, toujours aussi énergique même s’il fêtera ses 70 ans mercredi prochain.

« Je le connaissais avant d’arriver à Seattle, alors de le voir tous les jours dans nos réunions ou de le saluer lorsqu’on se croise, c’est spécial.

« On voit tout de suite que c’est un excellent leader. Ça se sent quand une personne comme lui entre dans une pièce. C’est un leader né et il est vraiment bon dans ce qu’il fait. »

Objectif : un poste régulier en 2022

Depuis que Carroll est devenu l’entraîneur-chef des Seahawks, il y a plus d’une décennie, son équipe s’est toujours démarquée par sa robustesse. Par exemple, à défaut d’être très bonne en protection de passe, leur ligne offensive est toujours très physique sur la ligne de mêlée. On peut donc présumer que c’est un élément du jeu de Lestage qui a piqué la curiosité des Seahawks.

« Oui, c’est sûr que c’est un aspect de mon jeu qu’ils aiment. La robustesse est l’une des choses que les équipes recherchent le plus chez leurs joueurs de ligne offensive. »

Au risque de se répéter, il faut dire que la marche est haute du football universitaire canadien à la NFL. Une année de formation est donc pratiquement essentielle pour la plupart des joueurs canadiens qui arrivent dans le circuit Goodell après avoir joué leur football universitaire au pays. Mais manifestement, les Seahawks sont optimistes dans le cas de Lestage et de son avenir au football professionnel.

« Ils ne me l’ont pas dit, mais personnellement, je pense que je suis un projet à long terme pour l’équipe. Ils m’ont dit que j’avais un bon potentiel, mais que je devais continuer de travailler. »

Le rôle des joueurs dans une équipe d’entraînement est notamment d’aider à bien préparer l’équipe régulière en vue de son prochain match. Lestage profitera également des prochains mois pour se familiariser encore plus avec son livre de jeux et la NFL.

« Je dois d’abord être un bon coéquipier et faire le travail qui est attendu de moi en tant que membre de l’équipe d’entraînement. Mais surtout, je veux m’améliorer dans tous les aspects du jeu afin de ne plus faire partie de l’équipe d’entraînement l’année prochaine, mais bien de la formation régulière de 53 joueurs. »