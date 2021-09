Les blessures ont bousillé la saison des Cowboys en 2020, mais Dak Prescott et sa ligne offensive sont de retour. L’increvable Ryan Fitzpatrick est le nouveau quart-arrière à Washington, où la défense devrait continuer son ascension cet automne. Les jeunes Giants tenteront de se forger une identité, tandis que les Eagles voudront jeter les bases pour une nouvelle ère de succès. Voici la cinquième de nos huit analyses à l’aube de la nouvelle saison de la NFL.

Miguel Bujold La Presse

Cowboys de Dallas

Dak Prescott est guéri de ses blessures (cheville et épaule) et a un joli contrat de 160 millions en poche après quelques années de négociations difficiles avec les Cowboys. Il lui reste maintenant à mener son équipe loin en séries.

Très peu de quarts-arrières sont aussi bien entourés que Prescott. Amari Cooper, CeeDee Lamb et Michael Gallup forment un très bon trio d’ailiers espacés, et la présence d’Ezekiel Elliott dans le champ arrière force les défenses à s’exposer au jeu aérien, puisqu’elles doivent très souvent garder un joueur de plus dans la fameuse boîte.

La ligne offensive devrait redevenir une force des Cowboys avec le retour au jeu de Tyron Smith, Zack Martin et La’el Collins, qui ont tous raté plusieurs matchs en raison de blessures la saison dernière. L’organisation n’a par contre pas encore trouvé un bon remplaçant à Jason Witten au poste d’ailier rapproché.

PHOTO LM OTERO, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le secondeur Micah Parsons

Le plus gros problème à Dallas, ce n’est bien sûr pas de marquer des points. C’est plutôt la défense, qui a été lamentable l’année dernière. Cela a convaincu l’organisation de repêcher des joueurs défensifs avec ses six premières sélections en avril, dont le secondeur Micah Parsons au 12e rang de l’encan.

Les secondeurs des Cowboys devraient normalement représenter une force, puisque Leighton Vander Esch et Jaylon Smith ont également été de hauts choix au repêchage, comme Parsons. Or, Vander Esch est souvent blessé, et Smith a été très ordinaire en 2020 et il ne réussit pas beaucoup de jeux clés.

Les Cowboys s’attendaient à plus lorsqu’ils ont accordé un contrat de cinq ans d’une valeur de 105 millions à DeMarcus Lawrence en 2019. L’ailier défensif n’a réussi que 11,5 sacs en 32 matchs depuis sa signature. L’absence d’un autre chasseur de quarts de qualité n’aide évidemment pas Lawrence à être productif.

Lorsqu’il sera remis de sa blessure à un coude, le Canadien Neville Gallimore devrait être l’un des deux plaqueurs partants des Cowboys. Choix de troisième tour en 2020, Gallimore a bien paru à sa première saison.

Le demi de coin Trevon Diggs est un autre joueur de deuxième année sur lequel les Cowboys fondent beaucoup d’espoir. Diggs et Kelvin Joseph, un choix de deuxième tour en avril dernier, devraient être les demis de coin partants du club pour plusieurs années. C’est toutefois plus incertain chez les demis de sûreté, ce qui est loin d’être idéal lorsqu’une équipe compte sur de jeunes demis de coin comme c’est actuellement le cas à Dallas.

La première saison de Mike McCarthy au Texas a été désastreuse, mais ça s’expliquait en grande partie par les nombreuses blessures subies par son équipe, à commencer par celle de Prescott. Il y aura plus de pression sur l’ancien entraîneur-chef des Packers de Green Bay cette année. Ne serait-ce qu’en raison de tout le talent qu’ils possèdent en attaque, les Cowboys devraient terminer au premier rang de leur division.

Notre prédiction : 10-7

L’équipe de Washington

PHOTO RICK SCUTERI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS L’ailier défensif Chase Young

L’équipe sans nom – l’organisation doit normalement en choisir un avant le début de la saison 2022 – a remporté le titre de sa division même si elle a utilisé trois quarts partants différents l’année dernière, dont Alex Smith, qui a pris sa retraite.

C’est un autre vétéran qui sera le quart partant de l’équipe cette saison, l’homme aux neuf vies, Ryan Fitzpatrick, qui n’avait peut-être jamais aussi bien joué qu’il l’a fait en 2020 avec les Dolphins de Miami. Le joueur de 38 ans en est à sa neuvième équipe dans la NFL.

Washington a également embauché Curtis Samuel sur le marché de l’autonomie, un joueur que l’entraîneur-chef Ron Rivera connaît bien, l’ayant dirigé en Caroline avec les Panthers. Samuel se remet actuellement d’une blessure à l’aine, mais son arrivée améliorera un groupe d’ailiers espacés qui ne comptait que sur une seule valeur sûre, soit Terry McLaurin.

Antonio Gibson s’est avéré une belle surprise à sa saison recrue. Choix de troisième tour, il a récolté 795 verges en 170 courses (moyenne de 4,7) et a marqué 11 touchés. Le demi offensif a également attrapé 36 passes.

Si l’attaque est relativement productive et qu’elle ne commet pas trop d’erreurs, une deuxième participation de suite aux éliminatoires est loin d’être exclue dans la capitale américaine. La défense est suffisamment talentueuse pour transporter l’équipe sur ses épaules à elle seule, ou presque.

Le front défensif de Washington est le meilleur de la ligue grâce aux anciens premiers choix Chase Young, Jonathan Allen, Daron Payne et Montez Sweat. Young a été nommé recrue par excellence en défense la saison dernière et devrait être l’un des joueurs les plus dominants de la NFL au cours de la prochaine décennie. Lui et Sweat, qui a totalisé 16 sacs à ses 32 premiers matchs en carrière, donneront des cauchemars aux quarts adverses, tandis qu’Allen et Payne sont extrêmement solides contre la course à l’intérieur.

La présence de deux bons demis de coin en Kendall Fuller et William Jackson III, anciennement des Bengals de Cincinnati, rendra la première ligne encore plus dangereuse. Le Québécois Benjamin St-Juste devrait quant à lui obtenir du temps de jeu significatif tôt dans sa carrière.

Pour la première fois depuis des lustres, la construction de cette équipe s’effectue sur des bases solides depuis l’arrivée de Rivera. Il ne manque plus grand-chose pour que la défense devienne l’une des unités les plus dominantes de la NFL, et l’attaque devrait être correcte. Cela dit, Fitzpatrick est en fin de carrière et devra jouer derrière une ligne qui ne compte que sur deux valeurs sûres, le garde Brandon Scherff et le centre Chase Roullier.

Notre prédiction : 8-9

Giants de New York

PHOTO DENNIS SCHNEIDLER, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Le quart-arrière Daniel Jones

Pour la première fois de sa carrière, Daniel Jones pourra lancer le ballon à un « vrai » receveur numéro un. Kenny Golladay a quitté les Lions de Detroit pour signer un contrat de quatre ans d’une valeur de 72 millions avec les Giants, l’hiver dernier.

En plus de Golladay, les Giants ont embauché Kyle Rudolph, anciennement des Vikings du Minnesota, avant de choisir Kadarius Toney au premier tour du repêchage. Rudolph et Evan Engram formeront une bonne paire d’ailiers rapprochés, tandis que Toney, un joueur polyvalent qui se démarque par sa vitesse, sera sûrement utilisé de plusieurs façons comme il l’était avec les Gators de l’Université de la Floride.

Le jeu de Jones a souffert d’inconstance à ses deux premières saisons, encore plus après que Saquon Barkley s’est déchiré un ligament croisé antérieur au début de la saison dernière. Le demi offensif pourrait rater le début de saison en raison de la même blessure, mais devrait effectuer un retour au jeu en septembre.

La ligne offensive devant Jones est jeune, le pilier du quintette étant le bloqueur à gauche Andrew Thomas. Quatrième espoir sélectionné au repêchage de 2020, Thomas a bien joué à sa première saison. Le succès de la ligne dépendra beaucoup de la progression des gardes Will Hernandez et Shane Lemieux.

Les Giants ont perdu une pièce importante de leur défense lorsque Dalvin Tomlinson a choisi de poursuivre sa carrière avec les Vikings. Joueur méconnu, Tomlinson est très efficace pour congestionner le milieu de la ligne de mêlée. Les G-Men possèdent toutefois deux autres bons joueurs sur leur première ligne en Leonard Williams et Dexter Lawrence II.

Sixième joueur sélectionné en 2015, Williams a émergé après un début de carrière difficile chez les Jets de New York. Il a réussi 11,5 sacs la saison dernière après en avoir totalisé seulement 17,5 à ses cinq premières saisons. Quant à lui, Lawrence est une montagne d’homme de 6 pi 4 po et 350 lb relativement agile pour un joueur aussi imposant.

Comme c’est le cas depuis de nombreuses années, les secondeurs des Giants laissent à désirer. Blake Martinez est un joueur vaillant, quoique pas un grand athlète, alors que les secondeurs extérieurs Lorenzo Carter et Oshane Ximines ne sont pas encore des joueurs établis.

Composée de James Bradberry, Adoree’ Jackson, Jabrill Peppers, Logan Ryan et Xavier McKinney, la tertiaire devrait normalement être une force de l’équipe. McKinney et Jackson, qui faisait alors partie des Titans du Tennessee, ont toutefois raté presque toute la saison dernière en raison de blessures.

L’entraîneur-chef Joe Judge veut une équipe combative, et il y a eu quelques altercations au sein de son équipe durant le camp d’entraînement. On peut donc s’attendre à ce que les Giants soient plus intenses qu’au cours des dernières années. S’ils restent en santé, ils ont assez de joueurs de talent pour être l’une des équipes surprises de l’année. Mais il y a déjà plusieurs de leurs joueurs qui soignent des blessures.

Notre prédiction : 8-9

Eagles de Philadelphie

PHOTO BILL STREICHER, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Le quart-arrière Jalen Hurts

Qui aurait prédit que les Eagles s’écraseraient comme ils l’ont fait depuis leur conquête du Super Bowl ? Trois ans après le championnat du club, Doug Pederson, Carson Wentz et Nick Foles sont tous partis et les Eagles n’ont gagné que quatre matchs en 2020.

C’est Nick Sirianni qui est le nouvel entraîneur-chef de l’équipe. L’ancien coordonnateur offensif des Colts d’Indianapolis a confirmé que Jalen Hurts serait le quart partant de l’équipe pour amorcer la saison, mais Joe Flacco et Gardner Minshew II, récemment obtenu des Jaguars de Jacksonville, se tiendront prêts. Hurts n’a rien cassé lorsqu’il a remplacé Wentz la saison dernière.

Miles Sanders est le meilleur d’un groupe de demis offensifs ordinaire. En contrepartie, Zach Ertz et Dallas Goedert forment l’une des bonnes paires d’ailiers rapprochés du circuit. Les Eagles espèrent avoir amélioré leur groupe d’ailiers espacés en investissant leurs deux derniers choix de premier tour à cette position avec les sélections de Jalen Reagor (2020) et de DeVonta Smith (2021). Smith est un joueur électrisant qui est cependant un peu frêle et qui fait un peu penser à Marquise Brown, des Ravens de Baltimore.

La ligne offensive n’est plus une force des Eagles comme elle l’était il y a quelques années, elle qui a été décimée par les blessures l’an dernier. Le bloqueur Lane Johnson, le centre Jason Kelce et le garde Brandon Brooks devraient encore être efficaces, mais le côté gauche représente un point d’interrogation avec le bloqueur Jordan Mailata et le garde Isaac Seumalo.

Si les Eagles veulent brouiller les cartes dans l’Est de la Nationale, leur défense devra exceller. Fletcher Cox, Brandon Graham, Javon Hargrave et Derek Barnett forment une bonne première ligne, mais à l’exception de l’ancien des Stampeders de Calgary Alex Singleton, le groupe de secondeurs représente une faiblesse.

La clé pourrait être le rendement de la tertiaire. Si les nouveaux venus Anthony Harris et Steven Nelson jouent bien en compagnie de Darius Slay et de Rodney McLeod, les Eagles pourraient être plus compétitifs que ce à quoi s’attendent les experts. Une participation aux éliminatoires demeure toutefois très improbable.

Notre prédiction : 5-12