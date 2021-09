L’ancien propriétaire des Alouettes de Montréal, Bob Wetenhall, n’est plus. L’équipe de football s’est dite « profondément attristée » par son décès, survenu vendredi dernier.

Alice Girard-Bossé La Presse

M. Wetenhall a été propriétaire des Alouettes de 1997 à 2019 et a été aidé par son fils Andrew dans les dernières années. « Dès son arrivée à la barre de l’équipe en 1997, il a su redonner l’équipe aux partisans montréalais en plus d’imposer une philosophie gagnante, et ce dès le jour un », a indiqué l’équipe dans un communiqué.

Avec la famille Wetenhall à la tête de l’équipe, les Alouettes ont terminé au premier rang de la division est à 10 occasions et ont participé aux éliminatoires chaque année et accumulé 223 victoires.

« Bob Wetenhall a fait rayonner l’image des Alouettes de Montréal et de la Ligue canadienne de football en rapprochant la population de son équipe. Redonner à la communauté québécoise s’est toujours avéré une priorité pour le propriétaire des Alouettes », a conclu l’équipe.