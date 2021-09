L’ancien propriétaire des Alouettes de Montréal Robert Wetenhall est décédé vendredi d’une cause encore inconnue.

La Presse Canadienne

Les Alouettes ont confirmé la nouvelle par voie de communiqué, lundi soir.

Wetenhall a été propriétaire de la formation montréalaise de 1997 à 2019 et il a été intronisé au Temple de la renommée du football canadien à titre de bâtisseur, en 2015.

« Bob Wetenhall, tout comme (l’ancien propriétaire des Lions de la Colombie-Britannique) David Braley, était un vrai héros de notre ligue, a écrit sur Twitter le propriétaire des Tiger-Cats de Hamilton, Bob Young. Bob avait une joie de vivre qui amenait de l’optimisme et du bonheur à tous ceux qui le connaissaient. Nous avons perdu un très bon ami. »

Wetenhall a joué un rôle primordial dans la renaissance des Alouettes, tant sur le plan administratif, des opérations football et de l’implication communautaire.

Dès son arrivée comme propriétaire de l’équipe, il a instauré une philosophie gagnante qui a suivi les Alouettes pendant toutes les années 2000.

De 2000 à 2010, les Alouettes ont participé à huit finales de la Coupe Grey en 11 ans, remportant trois fois le trophée le plus important de la Ligue canadienne de football.

En 22 saisons avec Wetenhall à la tête de l’équipe, les Alouettes ont remporté le titre de la section Est à 10 occasions. Ils ont également totalisé 223 victoires.

« Bob Wetenhall aimait Montréal, son équipe et la LCF et il a été aimé en retour, a mentionné le commissaire de la ligue, Randy Ambrosie, dans un communiqué. Comme membre du conseil d’administration de la LCF, de 1997 à 2013, Bob a toujours traité les autres propriétaires avec respect et gentillesse. Il a traité les joueurs, les entraîneurs, le personnel, les partisans et les journalistes comme s’ils étaient des propriétaires. Notre ligue est reconnaissante de ses nombreuses contributions. »

Originaire du Wisconsin, Wetenhall a été diplômé de l’Université Princeton et il a été l’un des membres fondateurs de la prestigieuse entreprise McConnell Wetenhall & Co. Inc.

Wetenhall s’est intéressé au football professionnel vers la fin des années 60, alors qu’il fut le copropriétaire des Patriots de Boston, dans l’American Football League. Lorsque l’équipe a fait le saut dans la NFL, sous le nom des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, il est resté copropriétaire de l’équipe.

Le 31 mai 2019, Wetenhall a vendu les Alouettes à la LCF. En janvier 2020, la ligue a annoncé que les hommes d’affaires torontois Sid Spiegel et Gary Stern avaient acheté l’équipe.