Les Jaguars de Jacksonville feront parler davantage d’eux grâce à Urban Meyer et à Trevor Lawrence, mais les victoires ne suivront peut-être pas à court terme. À Houston, les Texans sont au début d’une reconstruction. Comme l’année dernière, les Titans du Tennessee et les Colts d’Indianapolis devraient donc lutter pour le premier rang de leur division. Voici la quatrième de nos huit analyses en vue du début de la saison de la NFL.

Miguel Bujold La Presse

Titans du Tennessee

L’attaque des Titans représentait déjà une grosse commande pour les défenses adverses avec des joueurs robustes comme Derrick Henry et A.J. Brown. Le défi sera encore plus grand à la suite de la venue de Julio Jones à Nashville.

Ryan Tannehill a perdu deux pièces importantes en Corey Davis et Jonnu Smith, qui font maintenant respectivement partie des Jets et des Patriots, mais les Titans ont ajouté l’ancien des Rams Josh Reynolds en plus de Jones. Henry et Brown sont deux des joueurs les plus difficiles à mettre au sol dans la NFL, alors que Jones et Reynolds mesurent tous deux 6 pi 3 po. L’absence d’un ailier rapproché de premier plan après le départ de Smith ne devrait donc pas être trop problématique.

La ligne offensive des Titans ne représente plus l’une de leurs forces comme c’était le cas il y a quelques années. Les vétérans Taylor Lewan (30 ans), Rodger Saffold III (33 ans), Ben Jones (32 ans) et Ty Sambrailo (29 ans) seront-ils assez efficaces pour permettre à l’attaque de produire à la hauteur de son potentiel ? Ça reste à voir.

Après avoir vu leur défense finir la saison dernière avec seulement 19 sacs au compteur, Mike Vrabel et les Titans ont consenti un contrat de 82,5 millions pour cinq ans (16,5 millions par saison) au joueur autonome Bud Dupree, même si le secondeur extérieur avait subi une déchirure d’un ligament croisé antérieur, l’automne dernier.

Dupree est un bon joueur, mais T.J. Watt ne sera plus de l’autre côté de la défense. En ce sens, la protection de passe des attaques se concentrera d’abord et avant tout sur Dupree, ce qui sera une première pour le produit de l’Université du Kentucky.

Le joueur de ligne défensive Jeffery Simmons a le talent pour devenir une étoile et est le leader émotif de la défense. Harold Landry III, Jayon Brown et Rashaan Evans sont trois secondeurs qui doivent être plus productifs et constants afin que les Titans puissent posséder une défense capable de gagner un championnat.

Kevin Byard n’a jamais raté un match à ses cinq premières saisons et est le meilleur joueur de la tertiaire. Le demi de sûreté a réussi 18 interceptions lors des quatre dernières saisons, mais seulement l’une de celles-ci en 2020. Les Titans espèrent que le nouveau venu Janoris Jenkins redeviendra un demi de coin de premier plan, lui dont le jeu a été inégal au cours des dernières années.

Vrabel a certainement les outils à sa disposition pour remporter un titre de division et un ou deux matchs dans les éliminatoires. Mais les Titans peuvent-ils accéder au Super Bowl pour la deuxième fois de leur histoire ?

Ça dépendra beaucoup du jeu de Tannehill. L’ancien premier choix des Dolphins est un quart amélioré depuis qu’il s’est joint aux Titans, aucun doute. La question est maintenant de savoir s’il peut élever son niveau de jeu d’un autre cran pour mener les Titans jusqu’au Super Bowl.

Notre prédiction : 10-7

PHOTO MICHAEL CONROY, ASSOCIATED PRESS Carson Wentz (2), quart-arrière des Colts d’Indianapolis, lors d’une séance d’entraînement à Westfield, en Indiana, le 28 juillet dernier

Colts d’Indianapolis

Il y a environ un mois, la saison des Colts semblait terminée avant même d’avoir commencé. Le quart-arrière Carson Wentz et Quenton Nelson, qui est considéré comme le meilleur garde de la ligue par une majorité d’experts, venaient tous deux de subir une blessure à un pied et on craignait qu’ils ratent une bonne partie du calendrier « régulier ».

Heureusement pour les Colts, les deux joueurs devraient être à leur poste lorsque la saison se mettra en branle.

Wentz tentera alors de relancer sa carrière, pourtant si prometteuse il y a quelques années, après une fin houleuse chez les Eagles. Il le fera aux côtés de l’entraîneur-chef Frank Reich, qui a été son coordonnateur offensif à Philadelphie.

Contrairement à la saison dernière avec les Eagles, Wentz aura la chance de jouer derrière une très bonne ligne offensive. Comme Nelson, le centre Ryan Kelly et le bloqueur à droite Braden Smith font partie des meilleurs du circuit à leur position. Anthony Castonzo a toutefois pris sa retraite et a ainsi laissé un vide au poste de bloqueur à gauche. Les Colts ont embauché Sam Tevi, anciennement des Chargers, pour le remplacer, mais c’est un certain Will Holden qui détenait la tête au moment d’écrire ces lignes. L’ajout d’un vétéran comme Russell Okung, qui est joueur autonome, serait peut-être judicieux pour les Colts.

Le rendement du groupe de receveurs dépendra beaucoup de la progression des jeunes Michael Pittman fils et Parris Campbell, deux anciens choix de deuxième ronde. Campbell n’a joué que neuf matchs à ses deux premières saisons et Pittman fils n’a marqué qu’un touché à sa saison recrue en 2020. Les vétérans T.Y. Hilton, Zach Pascal et Jack Doyle, qui est devenu l’un des bons ailiers rapprochés de la ligue, seront les autres principales cibles de Wentz. Hilton ratera par contre une longue période de jeu après s’être blessé au cou et au dos la semaine dernière.

Le trio de porteurs de ballon, composé de Jonathan Taylor, Marlon Mack et Nyheim Hines, représente une force des Colts. À sa première saison, Taylor a amassé 1169 verges au sol et marqué 11 touchés.

Mack n’a joué qu’un match en 2020 en raison d’une rupture d’un tendon d’Achille, mais avait obtenu plus de 1000 verges au sol la saison précédente. Hines, lui, est principalement utilisé en situation de troisième essai et a mené l’équipe avec 63 attrapés l’an dernier.

Les Colts possèdent deux excellents joueurs défensifs en DeForest Buckner et Darius Leonard, qui a été choisi pour faire partie de l’équipe d’étoiles de la NFL lors de ses trois premières saisons. Buckner et Grover Stewart forment une imposante paire de plaqueurs, tandis que Leonard est le meneur de la défense et un secondeur complet.

L’organisation a repêché l’ailier défensif Kwity Paye au premier tour avec l’espoir qu’il serait en mesure d’exercer de la pression sur le passeur dès sa première saison. La tertiaire est moyenne et pourrait être vulnérable si les quarts adverses ont assez de temps pour l’exploiter. Xavier Rhodes a bien fait à sa première saison à Indianapolis, mais Rock Ya-Sin ne s’est pas encore développé comme prévu.

Il est un peu difficile d’évaluer cette équipe, mais on sait qu’elle sera bien dirigée par Reich. Si Wentz a de bonnes performances, les Colts pourraient menacer les Titans au sommet de leur division. On devrait avoir une meilleure idée du genre de saison que connaîtront les Colts après le premier mois : ils accueilleront les Seahawks et les Rams avant de rendre visite aux Titans, aux Dolphins et aux Ravens.

Notre prédiction : 8-9

PHOTO TIM HEITMAN, USA TODAY SPORTS Trevor Lawrence, quart-arrière des Jaguars de Jacksonville, se prépare à lancer le ballon durant un match contre les Cowboys de Dallas au stade AT&T d’Arlington, au Texas.

Jaguars de Jacksonville

Ça faisait longtemps que le nom d’Urban Meyer revenait comme candidat potentiel lorsque des postes d’entraîneur-chef s’ouvraient dans la NFL. Meyer aura maintenant l’occasion de prouver que son succès dans la NCAA n’était pas uniquement dû au fait qu’il a généralement pu compter sur des équipes qui étaient nettement plus talentueuses que la grande majorité de leurs adversaires.

On savait déjà depuis au moins un an que Trevor Lawrence serait le premier espoir choisi en 2021.

Lawrence et Meyer auront donc beaucoup de pression sur les épaules, d’autant que le propriétaire des Jaguars, Shad Khan, a indiqué qu’il s’attendait à voir son équipe gagner rapidement.

Ce qui est sûr, c’est que l’arrivée de Lawrence et de Meyer rendra les Jaguars beaucoup plus intéressants à suivre.

Ignoré lors du repêchage de 2020, James Robinson s’est avéré la surprise de l’équipe l’année dernière. Porteur de ballon robuste même s’il ne mesure que 5 pi 9 po, Robinson a déjà une saison de plus de 1000 verges à son actif. Travis Etienne fils a été sélectionné au 21e rang en avril, mais ratera toute la saison en raison d’une blessure à un pied.

Le groupe de receveurs semble dépourvu de joueurs d’impact. Marvin Jones fils, D.J. Chark fils et Laviska Shenault fils sont les principaux ailiers espacés du club et les trois joueurs devraient terminer la saison avec des statistiques similaires. Quant à la ligne offensive, elle devrait normalement être solide puisque Cam Robinson, Jawaan Taylor, A.J. Cann et Brandon Linder ont tous été des choix de deuxième ou de troisième tour. L’unité n’a toutefois pas bien joué en 2020.

Les Jaguars ont également investi des choix de haut rang dans leur ligne défensive avec les sélections de Josh Allen, de K’Lavon Chaisson et de Taven Bryan, trois joueurs qui devront progresser cette saison. L’organisation a également embauché le vétéran Malcolm Brown, un ancien premier choix des Patriots, ce qui devrait aider contre le jeu au sol.

Le secondeur Myles Jack est le meilleur joueur de l’équipe et le seul qui était partant lorsque la défense a mené les Jaguars jusqu’en finale de conférence il y a quatre ans. Le demi de coin Shaquill Griffin s’est amené de Seattle pour améliorer la tertiaire des Jaguars, qui seraient insatisfaits de C.J. Henderson, un premier choix en 2020.

Tout ce que souhaitent les partisans des Jaguars cette saison, c’est d’avoir l’espoir que des temps plus heureux paraissent à l’horizon. Après leur désastreuse saison de 1-15 l’année dernière, les Jaguars feraient un pas dans la bonne direction avec une récolte de cinq ou six victoires.

Notre prédiction : 5-12

PHOTO TROY TAORMINA, USA TODAY SPORTS Brandin Cooks (13), receveur de passes des Texans de Houston, se sauve avec le ballon pendant une partie contre les Buccaneers de Tampa Bay, le 28 août dernier, au NRG Stadium, au Texas.

Texans de Houston

On ne risque pas trop de se tromper en affirmant que Deshaun Watson a joué son dernier match avec les Texans. Les probabilités étaient déjà élevées avant ses ennuis à l’extérieur du terrain.

Le nouveau directeur général du club est Nick Caserio, qui a longtemps été un adjoint de Bill Belichick en Nouvelle-Angleterre, et le nouvel entraîneur-chef est David Culley, qui obtient sa première chance de diriger une équipe dans la NFL à l’âge de 65 ans. L’organisation a été critiquée pour ces deux embauches, qui n’étaient pas populaires aux yeux du public et des médias.

Pour ce qui est du successeur de Watson, ce joueur devrait être Tyrod Taylor à court terme. David Mills a toutefois été choisi au troisième tour du repêchage et pourrait être la solution à long terme. Mais qu’on le veuille ou non, il y aura une diminution de talent importante par rapport à Watson.

Les deux meilleurs joueurs de la ligne offensive sont les bloqueurs Laremy Tunsil et Tytus Howard, et Caserio semble vouloir utiliser plusieurs demis offensifs comme le font les Patriots. Mark Ingram, David Johnson, Phillip Lindsay et Rex Burkhead font actuellement tous partie de la formation. Brandin Cooks est le premier receveur de l’équipe, alors qu’Anthony Miller, anciennement des Bears, et la recrue Nico Collins devraient être les ailiers espacés de soutien.

La défense devra être reconstruite en entier ou presque. J.J. Watt a été libéré par les Texans comme il le souhaitait, de sorte que les principaux membres du noyau en défense sont maintenant l’ailier Mercilus Whitney, le secondeur Zach Cunningham et le demi de sûreté Justin Reid. Le coordonnateur défensif Lovie Smith aura fort à faire afin que son unité soit respectable en 2021.

Malgré l’arrivée de Caserio et de Culley et le départ de Watt, il sera difficile pour les Texans de vraiment tourner la page aussi longtemps que le feuilleton impliquant Watson ne sera pas terminé. On soupçonne que l’organisation s’en veut de ne pas avoir échangé le quart-arrière plus tôt…

Notre prédiction : 3-14