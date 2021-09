Vernon Adams fils a été retiré du match avec un peu plus de 10 minutes à jouer au 4e quart, vendredi soir à Ottawa. Pas parce qu’il avait été mauvais, mais parce que les Alouettes menaient 41-13 aux dépens du Rouge et Noir. Ses statistiques à ce moment : 16 en 21 pour 264 verges, 4 passes de touché et aucune interception.

Miguel Bujold La Presse

Adams fils a ressemblé au quart-arrière qui a connu une superbe saison en 2019 en devenant le partant des Als. Après avoir raté quelques passes en début de rencontre, il a offert du jeu impeccable dans l’écrasante victoire de 51-29 des siens.

Chancelant et mal à son aise derrière sa ligne lors de ses deux matchs précédents, Adams fils a tenu parole et a fait ce qu’il avait dit qu’il ferait au cours des derniers jours en jouant du football fidèle à son style. Il a parfois improvisé, comme lui seul sait le faire, et les résultats ont suivi.

Je me suis vraiment amusé aujourd’hui. J’étais moi-même sur le terrain. Vernon Adams fils

Le quart-arrière des Alouettes a lancé des passes de touché de 34 et 39 verges à Eugene Lewis après avoir gagné du temps derrière sa ligne, deux très beaux jeux. Jake Wieneke a attrapé ses deux autres passes de touché. Adams fils a également couru avec le ballon à des moments opportuns (35 verges en 7 courses), ce qui a semblé l’aider à trouver et à conserver son rythme.

« On veut voir son quart-arrière jouer de la façon dont il est capable de le faire. On gagne des matchs et on en perd, mais on veut jouer au meilleur de nos habiletés, a expliqué Khari Jones. Je me sentais presque comme un parent qui voit son enfant réussir un accomplissement. »

Venu en relève à Adams fils, Matt Shiltz a été victime d’un sac sur son deuxième jeu, ce qui a donné un touché de sûreté au Rouge et Noir, qui a ensuite marqué un touché sur sa possession suivante, pour réduire l’avance des Als à 41-21. Adams fils est donc revenu dans le match et a mené les siens à un autre touché, inscrit par… Almondo Sewell ! Le plaqueur défensif a marqué sur une course d’une verge, lui qui agissait comme centre-arrière à la porte des buts.

En entrevue en début de semaine, Lewis avait insisté pour dire que les receveurs et lui devaient en faire davantage et aider Adams fils à retrouver sa confiance. Et lui aussi a tenu parole.

Lewis et Stanback se lèvent

En plus de ses deux majeurs, Lewis a bien bloqué sur des jeux au sol, disputant son meilleur match en cette jeune saison. Il a fini sa soirée avec 5 attrapés pour des gains de 120 verges et ses 2 touchés. Wieneke a été très bon, lui aussi. En plus de ses 2 touchés, il a capté 7 passes pour 118 verges, et a réussi un autre spectaculaire attrapé du bout des doigts, un jeu de 44 verges.

« On voulait rappeler à tout le monde qu’on possède une excellente équipe et qu’on a très confiance en nos moyens », a dit Lewis.

B.J. Cunningham a ajouté 4 courts attrapés, alors que Christophe Normand, Mario Alford et Jeshrun Antwi ont tous réussi un beau jeu offensif dans des rôles de soutien. Comme Adams fils, William Stanback a rebondi avec une bonne performance après un match difficile, récoltant 112 verges en 15 courses. Après avoir connu des difficultés contre Hamilton la semaine dernière, la ligne a été excellente, tant au sol qu’en protection de passe.

« Je n’avais obtenu qu’une quarantaine de verges la semaine dernière, alors je voulais bien faire. J’ai mieux lu le jeu devant moi », a expliqué Stanback, qui a eu de bons mots pour la ligne. « Je n’aurais pas été capable de produire de cette façon sans elle. »

« Notre ligne a été plus que solide. Elle a été très bonne en protection de passe en repérant certaines choses qu’ils [les joueurs du Rouge et Noir] faisaient et elle a été très bonne au sol », a souligné Adams fils.

Bref, l’attaque a joué comme ce à quoi l’on s’attendait avant le début de la saison. Et une part du mérite revient à Khari Jones et aux entraîneurs, qui avaient préparé un bon plan de match offensif.

« J’avais un plan que je voulais exécuter, et c’est toujours plus facile de le faire lorsque les joueurs sentent que ça fonctionnera et qu’ils ont confiance. Mais curieusement, on avait réduit notre livre de jeux pour ce match. On voulait se concentrer sur ce qu’on faisait bien », a expliqué Jones.

Au bout du compte, c’est la performance d’Adams fils qui a permis à tous ses coéquipiers offensifs d’offrir une solide performance. Il s’est gardé de tout vouloir faire seul et a pris les bonnes décisions dans le feu de l’action. Et ce qui est évident dans le cas d’Adams fils, c’est qu’il est énormément apprécié au sein du club.

Il était important qu’[Adams fils] sache qu’on allait rester derrière lui. William Stanback

« J’adore mes coéquipiers. Ma confiance était un peu basse après nos deux derniers matchs, mais ils m’ont dit qu’ils resteraient dans mon coin et que je devais garder la tête haute. Que je n’avais pas à être parfait », a expliqué Adams fils, qui pourra maintenant profiter de sa semaine de relâche la tête en paix.

Deux bougies d’allumage plutôt qu’une

Le Rouge et Noir a changé de quart-arrière tôt dans la rencontre, remplaçant l’inefficace Matt Nichols par Dominique Davis, qui a mieux fait malgré l’interception qu’il a lancée à Patrick Levels, qui a marqué un touché sur le jeu. Notons cependant que la majorité des points du Rouge et Noir ont été marqués lorsque la victoire était déjà dans la poche des Alouettes.

Levels et Greg Reid, qui a également réussi une interception tôt dans le match, ont été très actifs et ont une fois de plus donné le ton à la défense montréalaise. Deux joueurs qui ne sont pas les plus imposants, mais dont l’intensité et l’effort sont toujours au rendez-vous.

David Ménard a obtenu le départ en remplacement d’Antonio Simmons, blessé, et l’ailier défensif québécois a obtenu son deuxième sac de la saison, tout comme le plaqueur Woody Baron.

PHOTO JUSTIN TANG, LA PRESSE CANADIENNE Marc-Antoine Dequoy

Le premier départ en carrière de Marc-Antoine Dequoy a, quant à lui, été de très courte durée puisque le maraudeur s’est blessé à une main lors de la deuxième ou troisième série de la défense. Jones ne savait par ailleurs pas s’il s’agissait d’une blessure sérieuse ou non lorsqu’il a parlé avec les journalistes après la partie.

Les Alouettes profiteront maintenant de leur deuxième et dernière semaine de relâche de la saison avant d’accueillir les Lions de la Colombie-Britannique au stade Percival-Molson, le 18 septembre.