(Orchard Park) Les Bills de Buffalo ne renouvelleront pas leur bail avec l’État de New York et le comté en juillet 2023 sans qu’un accord soit convenu pour la construction d’un nouveau stade de 1,4 milliard US à l’aide, en partie, de fonds publics.

John Wawrow Associated Press

C’est ce qu’a affirmé jeudi le vice-président senior de Pegula Sports and Entertainment, Ron Raccuia, sur les ondes d’une station de radio de Buffalo, WBEN.

Raccuia a ajouté que le sujet d’une relocalisation n’avait pas « encore » été évoqué dans les discussions avec les autorités gouvernementales. Mais il n’a pas complètement écarté cette possibilité.

« Nous sommes engagés à réunir toutes les parties afin de trouver une solution le plus rapidement possible, a-t-il dit. Évoquer ce scénario ne sert à rien pour l’instant. Ce n’est pas là-dessus que nous sommes focalisés. »

Au cours de cette entrevue, Raccuia a toutefois confirmé le coût, la taille et le site visé pour ce stade. Il serait bâti à Orchard Park, de l’autre côté de la rue où se trouve leur domicile actuel, Highmark Stadium, ouvert en 1973.

Évidemment, l’un des principaux enjeux est de savoir combien ce stade coûterait aux contribuables dans ce que Raccuia a qualifié de partenariat public-privé, qui comprendrait également des fonds provenant de la NFL. On demanderait au public de financer plus de la moitié du stade.

Un message laissé auprès de la gouverneure de l’État de New York, Kathy Hochul, qui vient de Buffalo, n’a pas été immédiatement retourné. Lundi, son bureau a émis un communiqué à l’Associated Press, qui dit que « personne n’a plus à cœur de garder les Bills à Buffalo » qu’Hochul et que les détails seront rendus publics une fois les négociations complétées.

Le directeur du comté d’Erie, Mark Poloncarz, n’était pas disponible. Il a rejeté les allégations de relocalisation des Bills, tout en prévenant que les contribuables « ne signeraient pas un chèque en blanc ».

Les Bills ont exclu de rénover Highmark Stadium, ce qui reviendrait à un coût plus élevé que de partir de zéro. Le nouveau stade proposé aurait une capacité entre 60 000 et 62 000 sièges, ce qui en ferait l’un des plus petits de la NFL et compterait environ 10 000 sièges de moins que leur stade actuel.