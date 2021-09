Le quart-arrière Deshaun Watson a été accusé par 22 femmes de harcèlement et agressions sexuelles.

(Houston) Le quart Deshaun Watson est demeuré dans la formation active des Texans de Houston, mardi, quand l’équipe a réduit sa formation à 53 joueurs.

Kristie Rieken Associated Press

L’avenir de Watson demeure incertain, alors qu’il a été accusé par 22 femmes de harcèlement et agressions sexuelles.

La police de Houston et la NFL enquêtent au sujet des allégations. Avant même ces accusations, Watson avait déclaré plus tôt cette année ne pas être heureux avec la direction dans laquelle l’équipe se dirigeait et avait demandé un échange.

Watson, qui a dominé la NFL au chapitre des gains par la passe en 2020, s’est rapporté au camp des Texans pour éviter des sanctions et a participé à des exercices individuels. Toutefois, il n’a jamais participé à un entraînement en équipe, regardant plutôt Tyrod Taylor diriger l’offensive.

« Je l’ai dit dès le premier jour du camp, Deshaun fait partie de cette équipe et nous allons continuer à gérer la situation de manière appropriée », a dit Taylor au sujet de la présence de Watson dans la formation.

Les Texans n’ont toujours pas nommé Taylor leur quart partant, mais il a obtenu le départ lors de chaque match préparatoire. Son utilisation à l’entraînement démontre aussi qu’il sera celui qui remplacera Watson — si Watson ne se retrouve pas derrière le centre.

« Mon état d’esprit n’a jamais changé depuis que je joue au football, a dit Taylor. Je me prépare comme un partant, je mène comme un partant et je laisse les entraîneurs prendre les décisions. »

David Mills, qui a été sélectionné en troisième ronde du dernier repêchage, sera l’auxiliaire à Taylor. Les Texans ont libéré le vétéran Jeff Driskel, mardi.