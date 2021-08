Les joueurs entièrement vaccinés se soumettront à des tests de COVID-19 chaque semaine plutôt qu’à tous les 14 jours, dans le cadre des protocoles révisés pour la saison convenus par la NFL et l’Association des joueurs.

Rob Maaddi La Presse Canadienne

Les tests hebdomadaires s’appliquent également au personnel de niveau 1 et 2 entièrement vacciné. Il existe une option pour un deuxième test pour ceux qui le souhaitent, selon une note envoyée aux équipes et obtenue par The Associated Press, lundi.

Les personnes entièrement vaccinées n’ont pas besoin d’attendre les résultats avant d’entrer dans les installations d’une équipe. Chaque club doit effectuer ses tests sur une période de trois jours.

Les joueurs non vaccinés continueront à être testés quotidiennement.

Chaque groupe de voyage d’une équipe ne comprenant aucun joueur sera réduit à un maximum de 75 personnes. Les masques doivent être portés pendant le voyage, la consommation de nourriture « doit être réduite au minimum » et des sièges seront attribués.

De plus, les transports en commun sont interdits à tous les membres du groupe de voyage et les joueurs ou le personnel non vaccinés ne peuvent pas utiliser les transports privés.

La semaine dernière, la NFL a déclaré que 93 % des joueurs ont été vaccinés.