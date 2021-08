PHOTO CARABINS, VIA TWITTER

(Montréal) Après avoir craint l’annulation de leur match d’ouverture à la suite d’un cas positif à la COVID-19 au sein de l’équipe, les Carabins de l’Université de Montréal ont signé une victoire de 26-9 contre le Vert et Or de l’Université de Sherbrooke, samedi après-midi, à Sherbrooke.

La Presse Canadienne

Le quart Jonathan Senécal a lancé deux passes de touché, une de 12 verges à Mikael Arseneau au premier quart et l’autre de 36 verges, à Carl Chabot vers la fin du quatrième quart.

Le botteur de précision Benjamin Lies a ajouté quatre placements (37, 34, 40 et 34 verges) et deux transformations.

Anthony Robichaud a marqué le seul touché du Vert et Or au terme d’une course de 11 verges, au quatrième quart. Les deux autres points ont été le résultat d’un touché de sûreté, au premier quart.

Le début de la rencontre a été repoussé de deux heures, à 16 h, afin de permettre aux Carabins de se rendre à Sherbrooke et de se préparer pour la rencontre. Ce changement d’heure a également permis aux Carabins de faire passer des tests de dépistage à « une quinzaine de joueurs » ayant eu des contacts modérés avec le joueur infecté cette semaine.

L’équipe a finalement indiqué samedi midi que ces résultats avaient touts été négatifs et qu’elle avait pu prendre la route à 11 h 30.

Malgré tout, ces joueurs ont dû jouer avec une visière complète et mettre un masque de procédure à leur retour au banc.

« Pour la santé physique et mentale de nos étudiants-athlètes, ce retour à la compétition est une victoire en soi », a mentionné la directrice générale du CEPSUM et des Carabins, Manon Simard, dans un communiqué.

Symptômes mercredi

Samedi matin, les Carabins avaient annoncé qu’un joueur doublement vacciné avait subi un contrôle positif cette semaine. Le joueur a ressenti des symptômes de la COVID-19 mercredi, a été placé en isolement, puis a subi un test de dépistage jeudi. L’équipe a indiqué avoir appris le résultat positif vendredi.

Les Carabins avaient précisé que le match aurait été annulé si les résultats des tests de la quinzaine de joueurs – eux aussi doublement vaccinés – avaient été positifs ou si la Santé publique avait exigé le port d’un masque de procédure sous le casque.

« Malgré tous les ajustements à apporter, cette situation démontre l’importance de la double vaccination, qui nous permet de continuer à faire du sport de compétition », a insisté Simard.

Si le match avait été annulé, il n’aurait pas compté au classement, comme prévu dans les règlements de la ligue en lien avec la pandémie de la COVID-19.

La saison 2020 de football universitaire québécois a été annulée en raison de la pandémie de COVID-19.