Pour la première fois depuis des lustres, les Alouettes ont l’équipe pour viser haut cette saison. Et avec les attentes vient la pression de bien performer sur une base constante.

Miguel Bujold La Presse

C’est pour cette raison que la défaite de la semaine dernière contre les Stampeders a fait réagir. Menés par un quart-arrière qui disputait son tout premier match dans la LCF, Jake Maier, les Stampeders ont remporté leur première victoire de la saison après avoir perdu leurs deux premières rencontres.

Vernon Adams fils a toutefois voulu remettre les choses en perspective à la veille du troisième match de la saison des siens, le premier qui sera disputé au stade Percival-Molson, ce vendredi soir.

« C’était notre deuxième match de la saison et on a été plus d’un an sans jouer », a-t-il rappelé. « On possède une équipe talentueuse et on va s’en remettre. Il faut s’assurer de rester unis et faire abstraction de toutes les choses négatives que les gens diront. »

Si Adams n’a pas été mauvais à Calgary, on ne peut certainement pas dire qu’il a été bon. Il a réussi moins de 50 % de ses passes et l’interception qu’il a subie profondément dans le territoire ennemi a donné des ailes aux Stampeders. C’est à partir de ce point que tout a basculé.

Je n’ai pas joué à la hauteur de mon standard, ni de celui de Khari [Jones] ou de n’importe qui d’autre. Je dois être meilleur. Vernon Adams fils

« Il y aura toujours de bons et de moins bons matchs. Même Tom Brady et Anthony Calvillo ont joué de mauvais matchs, mais ils n’ont jamais cessé de travailler. Je ne veux pas insinuer que je me situe à leur niveau, pas du tout. Au bout du compte, je dois mieux jouer », a affirmé le quart-arrière.

Aux yeux de Jones, ce n’est pas très compliqué : Adams doit éviter de vouloir trop en faire. Il doit jouer selon ses moyens.

« Je pense que c’est ce qu’il a essayé de faire lors du match à Calgary, il a tendance à vouloir réussir le jeu parfait trop souvent. On espère qu’il jouera comme il est capable de le faire, et c’est tout ce qu’on lui demande. J’ai hâte de le voir jouer et je pense qu’il va s’amuser un peu plus sur le terrain », a noté Jones.

« Il doit parfois se contenter de prendre ce que la défense lui donne. Il n’a pas à jouer les superhéros, du moins jusqu’à ce qu’on en ait vraiment besoin. Car on sait qu’il est capable de réussir de “gros” jeux. Mais on veut le voir lancer le ballon aux bons endroits et aux bons joueurs afin qu’ils puissent bien faire leur boulot. »

Adams sait qu’il doit éviter de trop penser sur le terrain et qu’il doit jouer de façon plus naturelle. « Je ne veux pas être un joueur taciturne et trop sérieux. Je dois m’amuser », a-t-il indiqué. « Lorsqu’on est un quart partant, les attentes sont élevées et c’est normal. »

Jusqu’à 15 000 spectateurs

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Les Alouettes pourront jouer devant leurs partisans pour la première fois depuis environ 22 mois.

Lorsque le botté d’envoi sera effectué, ce vendredi soir au stade Percival-Molson, ce sera la première fois en approximativement 22 mois que les Alouettes joueront devant leurs partisans.

« Ce sera très excitant, c’est sûr. J’adore jouer à domicile et je considère que c’est l’un des endroits dans la ligue où il y a le plus d’ambiance. C’est un stade intime, les spectateurs sont près de l’action, et ça rend le tout encore plus agréable », a commenté Jones.

Nos recrues pourront vivre l’expérience pour la première fois et nos vétérans seront tous heureux d’être de retour devant nos partisans. Ça fait longtemps, d’autant qu’on a eu une semaine de relâche et deux matchs à l’extérieur pour amorcer notre saison. Khari Jones, entraîneur-chef des Alouettes

« Je sais qu’il y aura un maximum de 15 000 partisans [en raison des restrictions liées à la COVID-19], mais j’espère qu’ils seront bruyants comme s’ils étaient 50 000. J’ai très hâte de les retrouver », a dit l’entraîneur-chef.

Evans remplace Masoli

Pour la deuxième semaine de suite, les Alouettes se sont fait lancer une balle courbe à quelques jours de leur match. Comme l’avaient fait les Stampeders avec Jake Maier, les Tiger-Cats ont annoncé en milieu de semaine que c’est finalement Dane Evans qui sera leur quart partant, et non Jeremiah Masoli.

« C’est un peu différent de la semaine dernière parce qu’on connaît bien Dane Evans. On l’a déjà affronté et on a amplement de bandes vidéo à étudier. On sait qu’il est un quart-arrière de qualité. On s’est bien préparés à l’affronter, mais on pense qu’il est possible que Masoli joue, lui aussi », a indiqué Jones.

Masoli souffrirait d’une blessure aux côtes, mais il connaissait un mauvais début de saison, ayant réussi une passe de touché contre quatre interceptions à ses deux premiers matchs.