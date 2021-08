Malgré un match en deçà des attentes contre les Stampeders de Calgary, vendredi dernier, et les contraintes dues à la COVID-19 qui ont fait en sorte que les Alouettes ont dû disputer deux matchs en six jours en Alberta en revenant vers Montréal entre les deux, la troupe de Khari Jones est passée bien près de revenir avec une fiche de 2-0.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

On connaît l’histoire : les Alouettes (1-1) ont plutôt cédé près de 150 verges sur 14 pénalités, Vernon Adams fils a connu un match ordinaire (20 en 42, 261 verges, deux touchés, une interception) et la formation montréalaise s’est inclinée 28-22, terminant la rencontre à la porte des buts adverses.

« Ça m’en dit beaucoup sur le potentiel de cette équipe, a expliqué Jones. Ça me dit que nous sommes plutôt bons. Je l’ai dit aux joueurs : nous venons de connaître une séquence difficile avec deux matchs en six jours en Alberta, alors que nous avons fait les allers-retours au lieu de rester là-bas comme nous l’aurions probablement fait dans des circonstances habituelles. (..) Je sais qu’après le deuxième match — même avant — je l’ai ressenti. Alors les gars l’ont aussi ressenti et nous sommes passés bien près d’avoir une fiche de 2-0.

« Ça me dit qu’on a du potentiel, mais vous ne voulez pas que vivre sur votre potentiel, car ça peut vous jouer de vilains tours. Espérons que nous récolterons les fruits de tout cela. C’est notre travail de nous en assurer. J’ai hâte de voir jusqu’où ce groupe se rendra. »

Ce groupe a une belle occasion de se relancer en accueillant ce vendredi, au stade Percival-Molson, les Tiger-Cats de Hamilton pour leur premier match à domicile en près de deux ans.

Les Ti-Cats connaissent un début de saison difficile, ayant perdu leurs deux premières sorties. Leur quart partant, Jeremiah Masoli, ratera cette rencontre en raison d’une blessure aux côtes. C’est Dane Evans qui le remplacera.

Pas question pour Jones et les Alouettes de voir un quelconque avantage dans ce changement de quart, après avoir été battu par le quart recrue Jake Maier la semaine dernière.

« Je ne crois pas (que la présence de Dane Evans) change quoi que ce soit. C’est un quart solide. Nous l’avons affronté à Hamilton lors de la dernière saison (en 2019), a noté Jones. Il y a des quarts de qualité dans toute la ligue. Nous l’avons vu à Calgary, avec un quart recrue qui a suffisamment bien joué pour gagner. Croyez-moi : on ne prendra personne à la légère. Nous allons nous préparer pour le meilleur d’Evans, ce qui est assez bien. »

Jones se soucie peu de ce qui se passe dans les autres vestiaires. Il souhaite plutôt voir son club jouer à la hauteur de son talent.

« Ce que je veux surtout voir, c’est le genre d’équipe que nous sommes capables d’être. Nous avons un groupe de qualité. Ce que je vois à l’entraînement, ce que j’ai vu lors du premier match et pendant une certaine partie du deuxième, c’est ce dont j’ai besoin de voir de cette équipe. Je veux qu’on joue de la façon dont je suis convaincu que nous pouvons le faire. Si nous faisons cela, que nous gagnions ou nous perdions, je serai plutôt satisfait. Mais si nous sommes en mesure de le faire, nous allons gagner bien plus de matchs que nous allons en perdre. »