Moins d’une semaine après leur brillante performance à Edmonton, les Alouettes se sont fait surprendre par les Stampeders, 28-22, vendredi soir à Calgary. Une défaite qui aura servi à démontrer que les Alouettes avaient encore des choses à apprendre.

Miguel Bujold La Presse

L’indiscipline a coûté cher aux hommes de Khari Jones, qui ont été pénalisés 16 fois pour des pertes de 149 verges. Plusieurs de ces pénalités ont été décernées pour des gestes antisportifs ou pour rudesse excessive.

« On s’est fait très mal avec toutes ces pénalités, c’était gênant », a commenté Jones, qui a momentanément perdu son sang-froid sur les lignes de touche pour l’une des rares fois depuis qu’il dirige les Alouettes. « Ce fut l’une de nos défaites les plus frustrantes depuis que je suis avec l’équipe. Lorsqu’on perd parce que nos adversaires jouent mieux que nous, je ne peux faire autrement que de leur lever mon chapeau. Mais je ne crois pas que c’était nécessairement le cas ce soir. »

La soirée avait pourtant bien débuté pour les Alouettes, qui ont profité de deux interceptions du quart-arrière Jake Maier pour se donner une avance de 14-3. Jake Wieneke a marqué le premier touché et William Stanback le second. Quan Bray a réussi l’autre touché de l’équipe dans les dernières minutes du 4ème quart. À son premier départ dans la LCF, Maier a rebondi après son mauvais départ et a plutôt bien joué (16 en 29 pour 304 verges et une passe de touché), du moins pour un passeur aussi inexpérimenté. Le demi offensif Ka’Deem Carey a marqué deux touchés et le receveur Kamar Jorden en a inscrit un. Le botteur Rene Paredes a réussi ses deux tentatives de placement.

À une verge de la victoire

PHOTO DAVID CHIDLEY, LA PRESSE CANADIENNE Vernon Adams Jr.

Vernon Adams Jr. a joué un match inégal. Il a complété moins de 50 % de ses tirs (20 en 42) pour 261 verges, et son interception près de la zone payante a redonné vie aux Stampeders, qui ont marqué 25 points consécutifs à partir de ce moment pour se donner une avance de 28-14.

« C’était une mauvaise décision de ma part et ils ont effectivement pris le “momentum” de la partie à partir de ce point », a reconnu Adams Jr.

Mais malgré un passage à vide qui aura duré plus de 30 minutes de jeu et de leurs nombreuses pénalités, les Alouettes sont venus bien près de se sauver avec la victoire. Alors que la marque était de 28-22, ils étaient à la ligne de 14 verges des Stampeders avec une seconde à faire au cadran. Eugene Lewis a capté une passe d’Adams à la ligne d’une verge, mais le ballon n’a jamais franchi la ligne des buts. « Il nous manquait une verge. J’ai peut-être lancé le ballon une seconde trop tard », a estimé Adams Jr.

Manque de concentration

En plus de leur indiscipline, les Alouettes ont semblé manquer de concentration à plusieurs occasions. Bray et B. J. Cunningham ont échappé des passes. Le botteur australien Joseph Zema a été incapable de bien maîtriser une remise sur une tentative de placement pour un deuxième match de suite, ce qui a mené à un botté raté de David Côté. La défense a laissé des receveurs sans surveillance trop souvent. Ultimement, c’est toutefois l’indiscipline qui a coulé les Moineaux.

« On ne peut pas se permettre d’être ce genre d’équipe et je ne peux pas diriger ce genre d’équipe. Heureusement, c’est survenu lors de notre deuxième match de la saison alors on aura le temps de corriger ça », a dit Jones.

Il serait moins long d’énumérer les joueurs des Alouettes qui n’ont pas été pénalisés, mais notons que Tyquwan Glass, Greg Reid et Antonio Simmons ont notamment écopé de pénalités que l’on pourrait qualifier d’inutiles. Et c’est peut-être pour cette raison qu’on a vu Almondo Sewell en furie sur les lignes de côté. Adams Jr. tentait de le calmer, mais le plaqueur ne voulait rien entendre.

« Je fais de mon mieux pour calmer nos joueurs en leur disant qu’ils doivent rester en contrôle de leurs émotions. Les choses n’iront pas toujours comme on le souhaite sur le terrain », a dit Adams Jr..

Manifestement, les Alouettes ont encore des corrections à apporter avant d’intégrer l’élite de la LCF. Les meilleures équipes ne s’autodétruisent avec des gestes d’indiscipline.



Mais ultimement, cette défaite au McMahon Stadium pourrait être plus profitable aux Alouettes que l’auraient été les deux points au classement qu’ils ont échappés, pourvu qu’ils en aient tiré une leçon. « On va en reparler et ça ne se reproduira plus », a assuré Jones.