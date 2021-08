(Cleveland) Les joueurs des Giants avaient prévu aller jouer au golf dans le cadre d’une activité d’équipe vendredi soir. Ils n’ont pas invité les joueurs des Browns à se joindre à eux.

Tom Withers Associated Press

Les esprits se sont échauffés lors du deuxième entraînement conjoint entre les deux équipes vendredi. Le point culminant a été atteint bien après la fin des exercices quand le demi de coin des Browns Troy Hill et le receveur des Giants Sterling Shepard en sont venus aux coups.

À la suite de deux heures d’entraînement intense sous une température chaude et humide, Hill et Shepard se sont retrouvés au cœur d’une mêlée entre les deux terrains de pratique. Soudainement, les reproches et la bousculade ont fait place aux coups.

Les coéquipiers des deux joueurs se sont rapidement interposés pour mettre fin aux hostilités et Shepard s’est rapidement éloigné pour aller donner une entrevue à un média new-yorkais. Il n’a fait aucune mention de l’incident avec Hill avant de monter à bord de l’autobus de l’équipe.

« Vous me l’apprenez. Merci de m’en informer », a réagi l’entraîneur-chef des Browns Kevin Stefanski qui ne semblait pas être au courant de l’incident.

« Je vais réviser les images », a-t-il ajouté.

Les deux entraînements conjoints se voulaient une préparation en vue du match hors concours prévu dimanche au stade FirstEnergy de Cleveland. Stefanski a déjà annoncé que le quart-arrière Baker Mayfield ne serait pas de l’alignement tout comme la majorité des joueurs partants de l’équipe.

Du côté de New York, l’entraîneur-chef Joe Judge voulait d’abord discuter avec Stefanski avant de déterminer s’il fera jouer son quart-arrière partant Daniel Jones et les autres joueurs d’importance des Giants.

Judge dit vouloir miser davantage sur le prochain match hors concours prévu contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre pour servir de préparation à ses vétérans.

Le porteur de ballon vedette des Giants, Saquon Barkley, a participé à quelques exercices avec ses coéquipiers, mais ne s’est pas entraîné contre les joueurs des Browns. Barkley qui revient d’une grave blessure au genou doit être examiné à nouveau avant de poursuivre sa progression en vue d’un retour au jeu.

Les entraîneurs des Giants et des Browns souhaitaient voir leurs joueurs affronter une véritable opposition à l’entraînement et ils ont été servis. Ils ont bien averti leurs joueurs que la bagarre ne serait pas tolérée et de manière générale, on n’a jamais dépassé le stade des bousculades après le sifflet.

Toutefois, alors que la deuxième journée s’étirait, l’intensité a monté d’un cran lors d’un exercice près de la zone des buts. À un certain moment, Stefanski a même dû intervenir pour sermonner l’ailier défensif Joe Jackson.

Quelques instants plus tard, le demi de sûreté des Giants Jabrill Peppers, qui n’a pas cessé de narguer ses anciens coéquipiers des Browns pendant les deux jours d’entraînement, s’est mis à crier en direction de l’ailier défensif Malik Jackson, qui a dû être retenu par ses coéquipiers pour l’empêcher de répliquer physiquement.

Les deux entraîneurs ont alors rappelé leurs joueurs afin de faire baisser la pression.

Stefanski a mentionné après la séance que la chaleur et l’intensité avaient pu créer des frictions, mais il était satisfait de l’effort démontré sur le terrain.

Mais pour une deuxième journée de suite, les Browns ont subi des pertes. Le demi de coin Greedy Williams a dû quitter pour une migraine, puis le centre Nick Harris et l’ailier défensif Porter Gustin ont été blessés à un genou.