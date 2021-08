Bo Levi Mitchell ratera au moins six matchs

(Calgary) Les Stampeders de Calgary ont inscrit le nom du quart Bo Levi Mitchell sur la liste des blessés de six rencontres en raison d’une fracture du péroné.

La Presse Canadienne

Le double lauréat du titre de joueur par excellence dans la LCF s’est blessé lors de la défaite de 23-20 des Stampeders face aux Argonauts de Toronto en ouverture de campagne le 7 août.

Le vétéran âgé de 31 ans a ensuite participé à la défaite de 15-9 des siens face aux Lions de la Colombie-Britannique, jeudi dernier. Il a été victime de quatre interceptions au cours de ce match.

En deux rencontres cette saison, Mitchell a complété 44 de ses 73 passes pour 542 verges de gains, un touché et cinq interceptions.

On s’attend à ce que le quart canadien Michael O’Connor obtienne le départ vendredi, quand les Stampeders (0-2) accueilleront les Alouettes de Montréal (1-0).

O’Connor, qui est âgé de 25 ans, en est à sa deuxième saison dans la LCF, et sa première avec les Stampeders. Il portait les couleurs des Argonauts en 2019.

Choix de troisième tour en 2019, O’Connor a participé à deux matchs avec les Argonauts. Il a complété 15 de ses 25 passes pour 173 verges de gain et un touché.

Mitchell est le quart partant des Stampeders depuis 2014 et il a guidé l’équipe vers deux championnats de la Coupe Grey, en 2014 et 2018. Il a été nommé joueur par excellence du circuit en 2016 et 2018.