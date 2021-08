(Flowery Branch) Les Falcons d’Atlanta sont devenus la première équipe de la NFL où tous les joueurs sont vaccinés contre la COVID-19.

Associated Press

Les Falcons ont démarré leur camp avec plus de 90 % de leurs joueurs vaccinés, et ils ont confirmé lundi avoir atteint 100 %. La NFL a annoncé que les Falcons étaient la première équipe à atteindre 100 %.

Cela veut dire que les joueurs ne sont plus tenus de porter un masque au complexe de l’équipe, et aussi que tous peuvent manger et s’entraîner ensemble.

Par ailleurs, les Falcons ont inscrit l’ailier défensif John Cominsky au protocole des commotions cérébrales. Il ne jouera pas samedi à Miami, en match préparatoire.

Cominsky s’est blessé vendredi contre les Titans. Il a signé 28 plaqués et un sac en 2020.