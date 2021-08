Les nouveaux visages sont nombreux au sein de la défense des Alouettes, mais la plupart ont joué ailleurs dans la LCF. Ce n’est cependant pas le cas d’Ahmad Thomas, qui disputera son tout premier match de football canadien, samedi soir, lorsque les Alouettes amorceront leur saison à Edmonton contre les Elks (19 h).

Miguel Bujold La Presse

Un ancien des Sooners de l’Université de l’Oklahoma, Thomas a fait partie de plusieurs équipes de développement dans la NFL avant de signer son contrat avec les Alouettes, en janvier. Sa mission à compter de samedi ne sera pas simple : remplacer l’excellent Henoc Muamba, qui porte maintenant les couleurs des Argonauts de Toronto, au poste névralgique de secondeur intérieur.

« J’ai compris les nuances du jeu à trois essais assez rapidement car j’ai commencé à regarder des matchs [de la LCF] dès que j’ai signé mon contrat en janvier. Je me suis ainsi familiarisé avec les joueurs qui sont en mouvement avant la remise du ballon et les différentes formations. J’étudiais déjà le jeu avant de recevoir mon cahier de jeux. Je suis donc arrivé à Montréal assez bien préparé », a raconté Thomas en visioconférence, mardi après-midi.

Non seulement Thomas s’apprête-t-il à jouer au football canadien pour la première fois, mais en plus c’est lui qui devra transmettre les choix de jeux du coordonnateur défensif Barron Miles au reste de la défense, responsabilité qui revient presque toujours au secondeur intérieur. « Lorsqu’on est secondeur intérieur, il faut savoir ce que tous les joueurs de la défense doivent effectuer à tous les jeux », a rappelé Thomas.

Il est devenu clair aux yeux des entraîneurs des Alouettes que Thomas était le meilleur candidat du club pour occuper la place laissée vacante par Muamba, qui a accepté une offre des Argos sur le marché des joueurs autonomes.

« Je ne saurais dire c’était quand précisément qu’on a pris cette décision. Je pense que ça s’est fait de façon graduelle. Ahmad se faisait continuellement remarquer en réussissant des jeux. Chaque fois qu’on regardait des enregistrements de nos entraînements durant le camp, on le remarquait », a raconté l’entraîneur-chef Khari Jones.

« Il possède une belle combinaison de combativité et de compréhension du jeu, et il ne commet jamais la même erreur deux fois. C’est devenu assez évident au fil des jours qu’il était le bon candidat, et on a très hâte de le voir jouer. »

Lourde commande

La présence du coordonnateur défensif Barron Miles devrait certainement aider à l’acclimatation de Thomas. Même s’il ne jouait pas à la même position, Miles était un néophyte du jeu canadien lorsqu’il est arrivé à Montréal il y a 24 ans. Il est aujourd’hui un membre du Temple de la renommée du football canadien.

« Le jeu en soi est ce qui représentera son plus grand défi. Le jeu de la CFL est unique et différent à bien des égards, ce n’est pas un jeu traditionnel « nord-sud » avec 11 joueurs. Les 12 joueurs sur le terrain peuvent bouger, et tout est toujours en mouvement. Ce sera certes une grosse commande, mais je suis enthousiaste de voir le jeune homme en action », a commenté Miles, mardi.

Comme Miles, Jones a confiance de voir Thomas connaître du succès. Mais jusqu’à preuve du contraire, ce dernier demeure un point d’interrogation à une position importante.

« Je ne l’ai pas encore vu en situation de match, et c’est ce qui est un peu fou de la situation actuelle. On pense savoir comment un joueur se comportera dans un match, mais on ne peut en être certain. Cela dit, il est un joueur athlétique, capable de couvrir beaucoup de terrain, et je sais qu’il peut plaquer solidement. On espère qu’il sera un joueur complet, mais faudra voir. »

Contre Patrick Mahomes

Lorsqu’il est arrivé dans la NFL avec les Raiders d’Oakland, en 2017, Thomas était un demi de sûreté. Les Packers de Green Bay l’ont muté à la position de secondeur, qu’il a également occupée chez les Colts d’Indianapolis et les Falcons d’Atlanta. À 6 pi et 220 lb, il n’a pas le gabarit d’un secondeur intérieur typique.

« Certaines personnes estiment que je ne suis pas assez imposant pour être secondeur, mais ça ne se reflète pas dans mon jeu », a dit Thomas.

À défaut d’être le plus imposant, Thomas ne devrait pas trop avoir à chercher son souffle sur le terrain. Les joueurs américains de première année peinent souvent à suivre le rythme lorsqu’ils arrivent dans la LCF. Selon le joueur de 26 ans, cet aspect du jeu canadien ne devrait pas lui causer d’ennuis. Il a d’ailleurs mentionné qu’il avait affronté deux joueurs étoiles des Chiefs de Kansas City lorsqu’ils étaient dans la NCAA.

« Le fait que le jeu soit plus rapide dans la LCF ajoutera une certaine intensité, mais ayant joué pour une équipe du Big 12 (avec les Sooners), une conférence où le tempo du jeu est très rapide, je crois que je suis bien préparé pour le jeu à trois essais. J’ai joué contre Patrick Mahomes (Red Raiders de Texas Tech) et son attaque sans caucus. J’ai également affronté Tyreek Hill (Cowboys d’Oklahoma State). Je suis donc habitué d’être opposé à beaucoup de vitesse. »