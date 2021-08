Darius Leonard a signé un contrat de cinq saisons d’une valeur de 99,25 millions US, dimanche, incluant 52 millions en montant garanti, selon une personne au courant de l’entente.

PHOTO MICHAEL CONROY, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Indianapolis) Les Colts d’Indianapolis ont consenti le contrat le plus lucratif de l’histoire à un secondeur.

Michael Marot Associated Press

Darius Leonard a signé un contrat de cinq saisons d’une valeur de 99,25 millions US, dimanche, incluant 52 millions en montant garanti, selon une personne au courant de l’entente. La personne a parlé à The Associated Press sous le couvert de l’anonymat puisque les détails de l’entente n’ont pas été dévoilés.

Le contrat de Leonard bat celui de cinq saisons et 95,225 millions signé récemment par Fred Warner avec les 49ers de San Francisco et fait de Leonard le secondeur le mieux payé de la NFL.

Leonard a manqué les deux premières semaines du camp des Colts en raison d’une opération à une cheville subie tôt en juin. Il espère pouvoir fouler le terrain la semaine prochaine.

L’entente gardera Leonard loin du marché des joueurs autonomes et complète la liste des priorités des Colts pendant la saison morte. Ils ont accordé un contrat de quatre saisons et 72,4 millions au bloqueur Braden Smith le mois dernier.

Leonard a mené la NFL au chapitre des plaqués en 2018, étant nommé recrue défensive par excellence de la NFL et au sein de l’équipe d’étoiles. Il a aussi été invité au Pro Bowl en 2019 et 2020 et a de nouveau été nommé au sein de l’équipe d’étoiles la saison dernière.

En 42 matchs dans la NFL, Leonard a réussi 416 plaqués, 26 plaqués pour des pertes, 15 sacs et a provoqué neuf échappés. Il a également réussi sept interceptions et a marqué un touché.

Il est le 10e joueur depuis 1987 à réussir au moins 400 plaqués à ses trois premières saisons dans la NFL.