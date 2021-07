PHOTO MARK TENALLY, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Richmond) Le nom du garde étoile de l’Équipe de football de Washington Brandon Scherff a été inscrit sur la liste des joueurs non disponibles en raison du protocole lié à la COVID-19.

Stephen Whyno Associated Press

Scherff et David Sharpe, un autre joueur de ligne offensive, sont devenus les cinquième et sixième joueurs au camp de Washington à devoir se soumettre au protocole lié à la COVID-19. Scherff était sur le terrain pour le début de l’entraînement, puis a dû quitter les installations.

« C’est une décision personnelle pour moi », avait dit Scherff au sujet de la vaccination. Il portait un couvre-visage en parlant aux journalistes vendredi, ce qui est obligatoire pour les joueurs non vaccinés.

« C’est une décision personnelle pour tout le monde, avait-il ajouté. Personne n’en fait un plat. Nous sommes ici pour jouer au football et c’est ce que nous faisons. »

Scherff avait refusé de dévoiler son statut vaccinal. Plus tôt cette semaine, il avait été rapporté qu’environ 60 % des joueurs de Washington avaient reçu deux doses de vaccin contre la COVID-19, ce qui était le plus faible taux à travers la NFL.

Le statut vaccinal de son équipe inquiète l’entraîneur Ron Rivera, qui est immunosupprimé après avoir été atteint d’une forme du cancer de la peau l’année dernière.

PHOTO LUIS M. ALVAREZ, AP Ron Rivera, entraîneur-chef de l’Équipe de football de Washington

L’entraîneur a notamment rappelé à ses joueurs que si cette éclosion était survenue le 12 septembre, jour du premier match de la saison de Washington contre les Chargers de Los Angeles, les joueurs touchés n’auraient pu jouer ce match et le suivant, quatre jours plus tard contre les Giants de New York.

« Ça permet de vraiment prendre conscience des règles. J’espère que ça va aider, mais ces jeunes hommes doivent prendre leur décision. »

Rivera, qui porte un masque lorsqu’il s’approche d’un joueur qui n’est pas vacciné, a déjà avoué qu’il s’inquiétait que des absences liées au virus viennent nuire à la performance de son équipe. Le receveur éloigné Curtis Samuel, le bloqueur Cornelius Lucas, le plaqueur défensif Matt Ioannidis et le demi de coin Chris Miller sont aussi sur la liste de la COVID-19.

« Nous espérons que d’autres joueurs vont accepter de se faire vacciner, mais on va voir, a mentionné l’entraîneur. C’est un sujet sensible. J’ai essayé d’en discuter avec plusieurs de nos joueurs et parlé avec beaucoup de gens qui l’ont eu. C’est une décision personnelle, mais nous pouvons peut-être les encourager. »

Jusqu’ici, 88,5 % des joueurs de la NFL ont reçu au moins une dose de vaccin et 20 équipes affichent des taux de plus de 90 % de joueurs vaccinés, dont huit équipes avec des taux supérieurs à 95 %.