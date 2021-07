Les Alouettes de Montréal ont retranché 15 joueurs qui participaient à leur camp d’entraînement, lundi, dont le receveur Naaman Roosevelt.

La Presse Canadienne

Roosevelt avait connu des campagnes de plus de 1000 verges de gains en 2016 et 2017 avec les Roughriders de la Saskatchewan. Il avait aussi accumulé 946 verges de gains en 2019.

L’Américain est âgé de 33 ans. Il totalise 4134 verges de gains aériens en cinq campagnes dans la LCF, toutes avec les Roughriders.

Parmi les autres joueurs retranchés, notons l’ailier défensif Michael Wakefield, auteur de 32 plaqués et quatre sacs en 2019 avec le Rouge et Noir d’Ottawa.

Le receveur Vincent Alessandrini, le porteur de ballon Colton Klassen, les joueurs de ligne défensive Curtis Cothran, Brock Gowanlock, Benoit Marion et Michael Onuoha, les secondeurs Jersey Henry et Ethan Makonzo, les demis défensifs William James, Robert Nelson fils, Prince Smith et Simeon Thomas, ainsi que le joueur de ligne offensive Brock Ruble ont aussi été libérés.

La saison 2021 de la LCF s’ébranlera le 5 août et les Alouettes joueront leur premier match le 14 août face aux Elks, à Edmonton.