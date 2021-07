PHOTO HARRY HOW, AFP

(Green Bay) Le quart Aaron Rodgers, le joueur le plus utile de la NFL lors de la dernière saison, a mentionné qu’il a passé la saison morte à s’améliorer dans tous les aspects, et ça va au-delà de s’assurer qu’il soit en pleine forme physique.

La Presse Canadienne

Rodgers n’a pas pris part au minicamp obligatoire des Packers le mois dernier, alors que des rapports circulaient à l’effet qu’il ne voulait pas revenir à Green Bay.

Dans une conférence de presse pour promouvoir sa participation à un match de golf télévisé avec Tom Brady, Bryson DeChambeau et Phil Mickelson, Rodgers s’est fait questionner sur les derniers mois.

Outre une brève entrevue à ESPN, en mai, Rodgers n’a pas vraiment commenté sur son avenir dans le football depuis la sortie de ces rapports, quelques heures avant le repêchage de la NFL.

« Parfois, la personne la plus bruyante dans une pièce n’est pas la plus intelligente, a indiqué Rodgers. Parfois, la personne la plus bruyante dans une pièce n’est pas celle qui détient tous les faits ou toute la vérité. Il y a parfois beaucoup de sagesse dans le silence. Pendant la saison morte, j’ai passé beaucoup de temps à travailler sur moi. »

Rodgers est ensuite détaillé un peu plus le genre de travail qu’il a fait.

« Je me suis concentré sur la façon de prendre soin de moi, a affirmé Rodgers. Pas seulement sur le plan physique avec des entraînements, mais aussi sur le plan spirituel et sur ma santé mentale. Je me suis demandé quelle était la meilleure façon de m’occuper de ça. C’est ce que j’ai fait pendant la saison morte. »

Rodgers s’est aussi dit très reconnaissant d’avoir l’occasion de travailler sur santé mentale.

Le directeur général des Packers, Brian Gutekunst, a déclaré qu’il n’y avait aucun plan pour une transaction impliquant Rodgers. Les dirigeants des Packers ont assuré qu’ils voulaient garder les services de Rodgers à Green Bay pour la saison 2021 et même plus.

Rodgers faisait la promotion de « The Match », un évènement télévisé qui met en vedette le quart des Packers et DeChambeau, qui affronteront Brady et Mickelson.