Eli Manning va travailler aux opportunités d’affaires et aux initiatives touchant les partisans.

PHOTO ADAM HUNGER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(East Rutherford) Eli Manning a un nouveau boulot avec les Giants de New York.

Associated Press

Le joueur le plus utile lors du Super Bowl en 2008 et 2012 va travailler aux opportunités d’affaires et aux initiatives touchant les partisans.

Les Giants en ont fait l’annonce lundi, environ un an et demi après que Manning se soit retiré du football, au terme de la saison 2019.

« Pendant 16 saisons, Eli a incarné ce que c’est d’être un Giant, a dit le chef de la direction de l’équipe, John Mara. Il est l’un des joueurs les plus aimés dans l’histoire des Giants. Nous sommes ravis qu’il soit de retour parmi nous. »

Manning a établi la plupart des records de la formation pour un quart.

Dans ses nouvelles fonctions, il va aider au développement des affaires, au marketing et aux relations corporatives. Il va aussi collaborer dans le lancement d’initiatives ciblant les amateurs, dont une série télé prévue à l’automne.

Manning a disputé 236 matchs de saison régulière dans l’uniforme des Giants, un record. Il a aussi pris part à 12 rencontres éliminatoires, ne ratant jamais un match à cause d’une blessure.

« Rester impliqué dans cette organisation que j’aime tant est très important pour moi, a dit Manning. Je suis prêt à faire quoi que ce soit pour aider. »

Son numéro 10 sera retiré le 26 septembre, à l’occasion d’un match contre les Falcons d’Atlanta.