La Ligue nationale de football et l’Association des joueurs de la NFL ont mis à jour les protocoles rattachés à la COVID-19 dans le but d’alléger les restrictions pour les joueurs pleinement vaccinés et pour encourager l’injection du vaccin parmi les autres.

Associated Press

Les joueurs non vaccinés doivent continuer de se faire tester sur une base quotidienne, porter un masque et respecter la distanciation physique. Ils n’auront pas la permission de prendre le repas avec leurs coéquipiers, ne peuvent pas participer aux activités médiatiques et de marketing lors de voyages, n’ont pas la permission d’utiliser le sauna ou les bains de vapeur ni celle de quitter l’hôtel de l’équipe ou d’interagir avec des gens non associés au club lors de voyages.

Les joueurs vaccinés ne se verront imposer aucune de ces restrictions, selon une note envoyée aux équipes mercredi, dont l’Associated Press a obtenu copie.

Par ailleurs, l’accès à la galerie de presse, au terrain, aux lignes de côté, au vestiaire et à la salle de conférence de presse d’après-match sera accordé seulement aux journalistes qui auront été pleinement vaccinés.

Plusieurs joueurs ont manifesté leur inquiétude à l’idée de recevoir le vaccin. La mise à jour des protocoles est un incitatif additionnel pour les inciter à se faire vacciner.