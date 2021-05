Les Alouettes réclament deux joueurs du Rouge et Or

Les Alouettes ont sélectionné le secondeur Kean Harelimana ainsi que le receveur Mathieu Robitaille du Rouge et Or de l’Université Laval mercredi, au lendemain du repêchage de la Ligue canadienne de football.

La Presse Canadienne

Après le repêchage, chaque équipe de la LCF pouvait acquérir les droits de deux joueurs qui ne seront pas comptabilisés dans leur formation lors du camp d’entraînement.

Harelimana sera réuni avec son frère Brian chez les Alouettes, après que les deux footballeurs eurent vécu la rivalité Rouge et Or-Carabins de chaque côté de l‘autoroute 20.

En 2019, Harelimana (six pieds deux, 215 livres) a terminé la campagne avec 28 plaqués en plus de réussir 1,5 sac et de recouvrer un échappé. Après avoir été nommé la recrue de l’année dans le RSEQ en 2017, l’athlète originaire de Kigali, au Rwanda, a été nommé sur l’équipe d’étoiles de la conférence et sur l’équipe d’étoiles défensive au pays en 2019. Il a aussi aidé le Rouge et Or à soulever la Coupe Vanier en 2018.

Robitaille (six pieds, 190 livres) a capté 19 passes pour des gains de 223 verges, en plus d’inscrire un majeur en 2019. Sa moyenne de 12,3 verges par attrapé lui a permis de terminer au neuvième rang du RSEQ.

L’athlète originaire de Québec a été membre des éditions championnes de la Coupe Vanier en 2016 et en 2018.

Mardi, les Alouettes ont sélectionné le joueur de ligne offensive Pier-Olivier Lestage avec leur premier choix, survenu au deuxième tour.

Lestage a signé un contrat avec les Seahawks de Seattle à la suite du repêchage de la NFL, le week-end dernier. Il s’envolera pour l’État de Washington le 12 mai et tentera de se tailler une place au sein de la formation du club de la NFL.

Les Alouettes ont également sélectionné les joueurs de ligne à l’attaque Chris Fournier (troisième tour) et Patrick Davis (quatrième tour).

Au cinquième tour, le club de football montréalais a choisi le botteur du Rouge et Or David Côté. Une ronde plus tard, c’était au tour du secondeur Ethan Makonzo, des Carabins, d’être choisi par les Alouettes.