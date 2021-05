(Montréal) Le joueur de ligne offensive québécois Pier-Olivier Lestage a signé un contrat comme joueur autonome avec les Seahawks de Seattle, samedi soir.

La Presse Canadienne

L’ancien des Carabins de l’Université de Montréal a apposé sa signature au bas d’un contrat, dont les termes n’ont toujours pas été dévoilés, seulement quelques instants après la fin du repêchage de la NFL.

Lestage est le troisième joueur des Carabins à s’entendre avec une équipe de la NFL, après le demi défensif Marc-Antoine Dequoy avec les Packers de Green Bay, et le joueur de ligne offensive David Foucault avec les Panthers de la Caroline.

À six pieds trois pouces et 310 livres, Lestage a été l’une des pièces maîtresses de l’attaque des Carabins. En 2019, à sa troisième saison avec la formation montréalaise, il a été nommé sur la première équipe d’étoiles du RSEQ et sur la deuxième équipe d’étoiles de l’U Sports.

Lestage n’a pas joué en 2020, alors que la pandémie de COVID-19 a forcé l’annulation de la saison de football universitaire au Québec.