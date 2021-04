(Pittsburgh) Mike Tomlin souhaite faire partie de l’ère post-Ben Roethlisberger à Pittsburgh.

Will Graves

Associated Press

Les Steelers ont offert à leur entraîneur une prolongation de contrat de trois ans qui s’étendra jusqu’à la saison 2024.

Tomlin présente une fiche de 145-78-1 en 14 ans avec les Steelers, dont une conquête du Super Bowl et une participation à un autre match de championnat. L’équipe a atteint les éliminatoires à neuf reprises au cours du mandat de Tomlin et a remporté son septième titre de la section Nord de l’Association américaine sous ses ordres en 2020.

« Je suis extrêmement reconnaissant pour cette prolongation de contrat et je tiens à remercier Art Rooney II et tous les membres de l’organisation pour leur soutien au cours de mes 14 premières saisons, a révélé Tomlin dans un communiqué. Nous avons pour objectif de remporter un septième Super Bowl, et je ne pourrais pas être plus enthousiaste à propos de la saison à venir. »

Les Steelers ont compilé un palmarès de 12-5 en 2020, remportant leurs 11 premiers matchs avant de ralentir dans la dernière ligne droite et d’être éliminés à domicile par les Browns de Cleveland au premier tour des éliminatoires. L’équipe est au milieu d’une mini-réorganisation, en particulier à l’attaque après le départ de deux adjoints et les retraites du centre Maurkice Pouncey et du demi inséré Vance McDonald.

Roethlisberger a restructuré son contrat afin d’offrir plus d’espace sous le plafond salarial, une décision qui a permis aux Steelers d’avoir suffisamment d’argent pour persuader le receveur JuJu Smith-Schuster d’accepter un contrat d’un an.

Cette prolongation de contrat signifie probablement que Tomlin restera en poste peu importe ce qui se passera après la retraite de Roethlisberger, âgé de 39 ans. Il n’y a toujours pas de plan pour la succession du futur membre du Temple de la renommée. La décision de Tomlin signifie qu’il a l’intention de faire partie du processus lorsque Roethlisberger décidera d’accrocher ses crampons.

Cette entente démontre l’engagement extraordinaire des Steelers envers ses entraîneurs. L’équipe n’a eu que trois personnes aux commandes depuis l’embauche de Chuck Noll en 1969 : Noll, Bill Cowher et Tomlin. Noll et Cowher sont au Temple de la renommée.

Tomlin, âgé de 49 ans, occupe déjà le 21e rang dans l’histoire de la NFL pour le nombre de victoires en carrière et il est l’un des deux seuls entraîneurs à avoir entrepris sa carrière avec 14 saisons gagnantes consécutives.