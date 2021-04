Dans cet épisode des Mots justes, Danny Desriveaux donne la parole à Fabio Gagnon dans l’objectif très précis de faire connaître ce Québécois qui vit son rêve comme entraîneur chez les Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

danny desriveaux

Collaboration spéciale

Gagnon a décroché un poste à temps plein aux côtés de Bill Belichick l’été dernier, après des stages avec les Bills de Buffalo, les Steelers de Pittsburgh et les Rams de Los Angeles. Il travaille sur les unités spéciales, en plus de donner un coup de main en défense et de faire des tâches de recrutement.

Dans cette discussion très football, Fabio Gagnon analyse les effets de la « Rooney Rule », qui oblige les équipes de la NFL à interviewer un candidat issu de la minorité pour chaque poste d’entraîneur-chef ou dans les hauts échelons des opérations football.

Gagnon discute également de son travail avec Bill Belichick et des efforts de Bruce Arians, entraîneur-chef des Buccaneers de Tampa Bay, pour encourager la diversité. Arians, en effet, s’est entouré non seulement d’adjoints issus de la minorité, mais également de femmes. Et sa formule marche, de toute évidence.

Et Danny lui pose la question : s’il avait le commissaire de la NFL Roger Goodell devant lui, que lui dirait-il au sujet de la diversité dans le football ?

* * * * * * * * * * * * * * *

Fabio Gagnon est le premier entraîneur québécois de l’histoire de la NFL. Le jeune homme a grandi à Cap-Rouge et il est diplômé en économie de l’Université St. Lawrence, dans le nord de l’État de New York. Il a décroché un poste à temps plein aux côtés de Bill Belichick l’été dernier, après des stages avec les Bills de Buffalo, les Steelers de Pittsburgh et les Rams de Los Angeles.

Danny Desriveaux a joué pour les Alouettes de Montréal de 2007 à 2011, avant de se joindre aux Argonauts de Toronto pour la saison 2012. Il a gagné trois fois la Coupe Grey. Il a ensuite remporté une Coupe Vanier avec les Carabins de l’Université de Montréal comme entraîneur adjoint. Il est aujourd’hui, entre autres, analyste de football sur les ondes de RDS. Il est diplômé de l’Université de Richmond et de l’Université du Connecticut, et père de deux garçons.