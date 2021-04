L’ailier rapproché Antony Auclair est officiellement un membre des Texans de Houston. La formation a confirmé l’embauche du Québécois, en soirée mercredi sur les réseaux sociaux.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

« Bienvenue à Houston », a simplement tweeté l’équipe en accompagnant sa publication d’une photo d’Auclair, qui quitte donc officiellement les Buccaneers de Tampa Bay pour se joindre aux Texans.

Âgé de 27 ans, Auclair avait disputé huit parties avec les « Bucs » en 2020, dont deux à titre de partant. L’an dernier, il en avait aussi profité pour devenir le deuxième joueur québécois en autant de saisons à remporter le Super Bowl, après la victoire de 31-9 des siens contre les Chiefs de Kansas City en février dernier.

Des rumeurs circulaient déjà depuis la semaine dernière quant à l’avenir de l’ancien du Rouge et Or de l’Université Laval, qui n’a jamais été repêché dans la NFL. C’est le Houston Chronicle qui avait d’abord rapporté la nouvelle, sans toutefois obtenir de confirmations officielles.

En carrière, le joueur de six pieds, six pouces et 256 livres a pris part à 40 rencontres dans l’uniforme des Buccaneers, dont 20 à titre de partant. Le joueur de Notre-Dame-des-Pins a aussi capté 10 passes pour 84 verges de gains, mais est toujours à la recherche de son premier touché en carrière. Auclair est toutefois reconnu également pour ses qualités de bloqueur.

Rappelons qu’il y avait une certaine congestion à sa position chez les Bucs, avec la présence de Rob Gronkowski et de Cameron Brate, notamment. Les Texans, qui sont en reconstruction, ont présenté une fiche de 4-12 la saison dernière. Ils ont ainsi terminé au troisième rang de la section Sud de l’Association américaine.

Avec La Presse Canadienne