(Houston) L’ailier rapproché Antony Auclair quitterait les Buccaneers de Tampa Bay pour se joindre aux Texans de Houston, a indiqué le quotidien Houston Chronicle dans son édition de mercredi.

La Presse Canadienne

Auclair, qui est âgé de 27 ans, a disputé huit parties avec les Bucs en 2020, dont deux à titre de partant. Il en avait aussi profité pour devenir le deuxième Québécois en autant de saisons l’an dernier à remporter le Super Bowl, après la victoire de 31-9 des siens contre les Chiefs de Kansas City en février dernier.

En carrière, le joueur de six pieds, six pouces et 256 livres a pris part à 40 rencontres dans l’uniforme des Buccaneers, dont 20 à titre de partant. Le joueur de Notre-Dame-des-Pins a capté 10 passes pour 84 verges de gains, et il est toujours à la recherche de son premier touché en carrière dans la NFL.

Il y avait toutefois une certaine congestion à sa position chez les Bucs, avec la présence de Rob Gronkowski et de Cameron Brate, notamment.

Les Texans, qui sont en reconstruction, ont présenté une fiche de 4-12 la saison dernière. Ils ont ainsi terminé au troisième rang de la section Sud de l’Association américaine.