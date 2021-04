(New York) Les Jets de New York ont échangé le quart Sam Darnold aux Panthers de la Caroline, mettant un terme à un séjour qui a été ponctué de quelques coups d’éclat, beaucoup d’erreurs et de malheureuses blessures.

Dennis Waszak fils

Associated Press

Et puisque les Jets disposent du deuxième choix lors du prochain repêchage de la NFL, alors il y a fort à parier qu’ils tenteront de mettre le grappin sur un autre jeune quart qui pourra les relancer.

En retour de Darnold, les Jets ont annoncé avoir acquis un choix de sixième ronde au prochain repêchage ainsi que des choix de deuxième et quatrième tours lors de l’encan de la NFL en 2022.

Darnold, qui est âgé de 23 ans, était considéré comme un joueur intouchable à sa deuxième campagne à New York, mais tout a changé lorsque le directeur général Joe Douglas est revenu sur ses propos en mars. Douglas a salué le travail de Darnold, mais reconnu qu’il était prêt à écouter les offres des autres équipes pour faire son acquisition.

La machine à rumeurs s’est emballée lorsque Douglas, le nouvel entraîneur-chef Robert Saleh et le coordonnateur offensif Mike LaFleur se sont rendus à Provo, en Utah, pour épier le quart Zach Wilson à l’occasion de la journée d’évaluation des espoirs de la NFL à BYU.

D’ailleurs, les Jets devraient sélectionner avec leur deuxième choix Wilson ou le quart d’Ohio State, Justin Fields.