PHOTO KELVIN KUO, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Washington) Le quart-arrière des Texans de Houston, Deshaun Watson fait l’objet de plaintes pour agressions sexuelles de la part de sept massothérapeutes, a annoncé vendredi un des avocats de ces dernières, ajoutant qu’au total 22 victimes présumées ont ou vont engager des poursuites contre la star de la NFL.

Agence France-Presse

Quatre plaintes se sont ajoutées vendredi aux trois premières déposées plus tôt cette semaine, par des femmes, pour la plupart masseuses thérapeutiques de profession, a assuré l’avocat Tony Buzbee, lors d’une conférence de presse à Houston.

PHOTO YI-CHIN LEE, ASSOCIATED PRESS Tony Buzbee, avocat

Ce dernier a indiqué que des poursuites judiciaires engagées par cinq autres femmes étaient en cours et que les allégations de dix autres accusatrices étaient examinées. « Nous représentons actuellement 12 femmes et nous déposerons les autres plaintes en temps voulu, au fur et à mesure que nous ferons preuve de diligence raisonnable », a-t-il dit, ajoutant que ces « 22 femmes au total ont fait état d’une inconduite similaire à celle exposée dans nos dépôts publics ».

Une des plaignantes accuse notamment Watson de l’avoir forcée à effectuer un acte sexuel pendant une séance et de l’avoir touchée avec ses parties génitales.

« Toutes les plaintes que nous avons déposées - et nous avons examiné chacune d’entre elles très soigneusement - portent sur le même comportement ou un comportement similaire », a déclaré l’avocat, précisant que « trois des femmes concernées suivent une thérapie intensive à la suite » de l’incident présumé.

Watson, 25 ans, considéré comme un des meilleurs quarts-arrière de la NFL, a fermement nié ces accusations qui ont été détaillées dans des poursuites civiles déposées devant un tribunal du Texas cette semaine. La NFL a de son côté ouvert une enquête.

« L’avocat des plaignantes prétend qu’il ne s’agit pas d’une question d’argent, mais avant de porter plainte, il a fait une demande de règlement à six chiffres sans fondement, que j’ai rapidement rejetée. Contrairement à lui, il ne s’agit pas d’argent pour moi-il s’agit de blanchir mon nom, et j’ai hâte de le faire », a déclaré le joueur.