(Dallas) Après 16 saisons et 253 matchs consécutifs avec l’une des organisations les plus prestigieuses dans la Ligue nationale de football, l’association entre Louis-Philippe Ladouceur et les Cowboys de Dallas est terminée.

La Presse Canadienne

Dans un gazouillis sur leur compte Twitter jeudi, les Cowboys ont dit merci au Montréalais qui occupait le rôle de spécialiste des longues remises avec la formation texane depuis la saison 2005.

La fin de cette longue association survient quelques jours à peine après que Ladouceur eut célébré son 40e anniversaire de naissance, le 13 mars. Aussi, elle survient alors qu’il ne lui manquait que deux matchs pour égaler la marque de l’ailier rapproché Jason Witten pour le plus grand nombre de parties par un joueur dans l’uniforme des Cowboys.

Par ailleurs, Ladouceur détient les records pour le plus grand nombre de matchs joués par un Canadien dans la NFL, pour le plus grand nombre de matchs consécutifs par un spécialiste des longues remises dans la NFL et pour le plus grand nombre de matchs consécutifs par un joueur des Cowboys.

Ses 16 saisons avec les Cowboys le placent à égalité au premier rang avec Witten dans l’histoire de l’équipe, bien que Ladouceur soit le seul à avoir joué 16 campagnes de manière consécutive. Witten avait pris sa retraite après la saison 2017, mais était revenu avec les Cowboys en 2019, après une année dans le rôle d’analyste au réseau ESPN.

Le départ de Ladouceur fait suite à l’embauche, plus tôt cette semaine, de Jake McQuaide. Ce dernier a quitté les Rams de Los Angeles et accepté un contrat d’une saison avec les Cowboys.

Ancien porte-couleurs du Collège Notre-Dame du Sacré-Cœur à l’école secondaire, Ladouceur a joué avec les Golden Bears de l’Université de la Californie au début des années 2000.

Non réclamé au repêchage de la NFL, Ladouceur s’est d’abord joint aux Saints de La Nouvelle-Orléans à titre de joueur autonome en 2005, mais a été retranché avant le début de la saison.

Il s’est joint aux Cowboys quelques semaines plus tard lorsque ces derniers ont congédié leur spécialiste des longues remises, Jon Condo. L’équipe se trouvait alors dans le nord de la Californie pour y disputer des matchs consécutifs à San Francisco et à Oakland, les 25 septembre et 2 octobre.

Les Cowboys, alors dirigés par Bill Parcells, avaient choisi de demeurer dans le secteur après leur match à San Francisco plutôt que de rentrer à Dallas. Ils ont profité du fait que Ladouceur vivait dans cette région de la Californie pour lui offrir un essai. Les Cowboys l’ont embauché et il a aussitôt joué contre les Raiders.

Ladouceur a été nommé au Pro Bowl en 2014.

Dans un autre ordre d’idées, les Cowboys ont fait signer un contrat à l’ailier défensif canadien Brent Urban.

Âgé de 29 ans, Urban, qui est originaire de Mississauga, a entamé sa carrière dans la NFL avec les Ravens de Baltimore, avant de jouer avec les Titans du Tennessee et les Bears de Chicago.