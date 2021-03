Dès lundi, les 32 équipes de la NFL pourront discuter avec les joueurs qui obtiendront officiellement leur autonomie, mercredi, à 16 h. Après vous avoir présenté les meilleurs joueurs offensifs qui seront disponibles dans notre édition de vendredi, voici 10 joueurs défensifs qui intéressent assurément un bon nombre d’équipes.

Miguel Bujold

La Presse

Shaquil Barrett

Ailier défensif (Buccaneers de Tampa Bay)

À la suite de l’annonce de la prolongation de contrat de Tom Brady, vendredi matin, les chances que Barrett soit de retour à Tampa Bay sont nettement meilleures. Le nouveau contrat de Brady a permis aux Bucs de soustraire 19 millions à leur masse salariale de 2021. Barrett est l’un des bons chasseurs de quart de la ligue et a formé un excellent duo avec Jason Pierre-Paul au cours des dernières années. Il a mené la ligue avec 19,5 sacs en 2019.

PHOTO REINHOLD MATAY, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Bud Dupree (48)

Bud Dupree

Secondeur extérieur (Steelers de Pittsburgh)

Si Dupree n’avait pas subi une déchirure ligamentaire à un genou la saison dernière, il aurait pratiquement été assuré d’obtenir un salaire annuel de 15 millions ou plus. Sa blessure pourrait toutefois le forcer à se contenter de beaucoup moins d’argent ou encore à accepter un contrat à court terme. Après un début de carrière en demi-teinte, Dupree a réussi 19,5 sacs à ses 27 derniers matchs, mais a profité de la présence de son coéquipier T. J. Watt à l’autre extrémité de la ligne des Steelers…

PHOTO BENNY SIEU, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Jamaal Williams est plaqué par Anthony Harris.

Anthony Harris

Demi de sûreté (Vikings du Minnesota)

Après avoir terminé à égalité au premier rang de la NFL avec six interceptions en 2019, Harris a été blanchi à ce chapitre la saison dernière. Harrison Smith doit normalement toucher un salaire de 9,85 millions en 2021, et les Vikings semblent avoir décidé qu’ils ne pouvaient se permettre d’offrir un autre contrat substantiel à un joueur qui occupe la même position. Harris fêtera ses 30 ans l’automne prochain, âge où les demis défensifs perdent souvent de la vitesse. Il y a donc un certain risque à lui accorder un contrat lucratif.

PHOTO RICK SCUTERI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Haason Reddick (43)

Haason Reddick

Secondeur (Cardinals de l’Arizona)

À sa quatrième saison, en 2020, Reddick est devenu l’un des bons secondeurs de la NFL et a enfin offert le genre de rendement auquel s’attendaient les Cardinals lorsqu’ils l’ont repêché au 13e rang, en 2017. Il a notamment provoqué 6 échappés et enregistré 12,5 sacs. À titre comparatif, à ses trois premières campagnes, Reddick n’avait forcé que 3 échappés et n’avait totalisé que 7,5 sacs. Cette amélioration s’explique-t-elle du fait qu’il était dans une année de contrat ?

PHOTO GEORGE WALKER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Jadeveon Clowney

Jadeveon Clowney

Ailier défensif (Titans du Tennessee)

Clowney performe rarement à la hauteur de son immense talent et a subi plusieurs blessures au cours des dernières saisons. Premier choix du repêchage de 2014, il n’a jamais atteint le plateau des 10 sacs en une saison, ce qui est difficile à croire, étant donné ses habiletés. Clowney devra probablement se contenter d’un modeste contrat d’une saison afin de prouver qu’il peut encore être un joueur d’impact après une mauvaise saison avec les Titans en 2020. Mais l’équipe qui l’embauchera pourrait réussir un coup fumant.

PHOTO NICK WASS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Matthew Judon (99)

Matthew Judon

Secondeur extérieur (Ravens de Baltimore)

Un an après avoir utilisé l’étiquette de joueur de franchise afin de s’assurer de garder Judon avec eux, les Ravens ont décidé de laisser leur chasseur de quart tester le marché de l’autonomie. Un joueur complet qui est très bon contre la course, Judon a réussi 30,5 sacs à ses quatre dernières saisons. Les Ravens pourraient également perdre les services de Yannick Ngakoue, ce qui les a vraisemblablement convaincus de rapatrier le vétéran Pernell McPhee, vendredi.

PHOTO DERICK E. HINGLE, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Trey Hendrickson (91)

Trey Hendrickson

Ailier défensif (Saints de La Nouvelle-Orléans)

C’est chez les chasseurs de quart que l’on retrouve le plus de candidats intéressants sur le marché des agents libres cette année, et Hendrickson est l’un d’eux. Comme Haasan Reddick, en Arizona, Hendrickson a choisi le bon moment pour éclore, terminant la saison dernière avec 13,5 sacs, bon pour une égalité au deuxième rang de la NFL. Or, l’ailier défensif n’avait totalisé que 6,5 sacs lors de ses trois premières saisons… Mais comme Reddick, Hendrickson n’a que quatre saisons derrière lui et pourrait être un joueur d’impact pour plusieurs années.

PHOTO JOSEPH MAIORANA, ARCHIVES USA TODAY SPORTS William Jackson III

William Jackson III

Demi de coin (Bengals de Cincinnati)

Il y a quelques demis de coin disponibles qui sont plus connus que Jackson III, notamment Richard Sherman, mais le premier choix des Bengals de 2016 est probablement le plus talentueux. Excellent en couverture homme à homme, Jackson III n’a intercepté que 3 passes en 59 rencontres dans la NFL, mais en a défendu 41. Il semble peu probable que les demis de coin obtiennent de faramineux contrats, comme ç’a été le cas dans les dernières années, mais Jackson III pourrait être l’exception.

PHOTO KIRBY LEE, ARCHIVES USA TODAY SPORTS John Johnson III (43)

John Johnson III

Demi de sûreté (Rams de Los Angeles)

L’un des héros obscurs de la défense des Rams, qui a été étonnamment bonne en 2020. Johnson III a mené l’équipe avec 105 plaqués, dont 73 en solo, et pourrait devenir l’un des piliers défensifs du club, qui l’embauchera pour des années puisqu’il n’est âgé que de 25 ans. Ancien choix de troisième tour, Johnson n’a jamais reçu la publicité qu’il méritait depuis son arrivée dans le circuit Goodell, en 2017, mais on soupçonne que plusieurs équipes ont de l’intérêt pour lui.

PHOTO VINCENT CARCHIETTA, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Dalvin Tomlinson (94)

Dalvin Tomlinson

Plaqueur (Giants de New York)

Les Giants peuvent déjà compter sur deux joueurs de ligne défensive imposants en Leonard Williams et Dexter Lawrence, ce qui rend le retour de Tomlinson avec l’équipe improbable. À 6 pi 3 po et 318 lb, Tomlinson est solide contre la course, comme on pourrait le deviner, mais est également capable de se rendre dans le champ arrière à l’occasion (3,5 sacs la saison dernière). On peut argumenter que le vétéran Ndamukong Suh est le meilleur plaqueur disponible sur le marché, mais Tomlinson est probablement celui qui obtiendra le plus d’argent.