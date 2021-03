PHOTO RICK SCUTERI, ASSOCIATED PRESS

Des contrats un peu plus modestes ?

La NFL a annoncé en début de semaine que le plafond salarial serait de 182,5 millions en 2021, une diminution d’approximativement 8 % par rapport à la saison dernière (198,2 millions). Est-ce que cette baisse due à la pandémie aura un impact considérable sur le marché de l’autonomie ? On aura la réponse mercredi prochain, alors que les joueurs autonomes pourront officiellement accepter des offres. Voici un survol des meilleurs joueurs disponibles du côté de l’attaque.

Miguel Bujold

La Presse

KENNY GOLLADAY, ailier espacé (Lions)

Parmi les joueurs qui représentent la crème de la NFL, Golladay est l’un des moins connus des amateurs. Beaucoup de bons receveurs seront disponibles aux plus offrants la semaine prochaine, mais Golladay est le plus intrigant. Il possède le talent pour être le receveur numéro un d’une équipe qui aspire aux grands honneurs. Les Lions lui auraient offert un salaire annuel de plus de 18 millions il y a un an, proposition qui aurait été rejetée par Golladay. Il reste à voir s’il obtiendra tant d’argent étant donné le climat économique actuel.

PHOTO MIKE ROEMER, ASSOCIATED PRESS Aaron Jones

AARON JONES, demi offensif (Packers)

Les Packers ont indiqué au cours des derniers jours qu’ils espéraient garder Jones à Green Bay , mais qu’ils ne seraient pas prêts à lui accorder un salaire comparable à ceux que touchent les meilleurs porteurs de ballon de la ligue. L’organisation a également repêché A.J. Dillon avec son deuxième choix l’année dernière. Jones est un joueur polyvalent qui a totalisé 96 attrapés au cours des deux dernières saisons. Il se démarque également par une attitude exemplaire à l’extérieur du terrain. Il suscitera l’intérêt d’un grand nombre d’équipes.

PHOTO KEITH SRAKOCIC, ASSOCIATED PRESS JuJu Smith-Schuster

JUJU SMITH-SCHUSTER, ailier espacé (Steelers)

Smith-Schuster a exprimé le souhait de demeurer avec les Steelers à de nombreuses reprises au cours des derniers mois, et l’intérêt serait mutuel. Le problème, c’est que les Steelers n’ont pratiquement aucune marge de manœuvre sous le plafond salarial. Un autre facteur qui n’aide pas la cause de l’ancien des Trojans de USC est le fait que les Steelers possèdent d’autres jeunes ailiers espacés de qualité en Diontae Johnson, Chase Claypool et James Washington.

PHOTO USA TODAY SPORTS Trent Williams

TRENT WILLIAMS, bloqueur (49ers)

Après avoir passé une décennie dans des équipes perdantes à Washington, Williams faisait partie des 49ers en 2020, mais les blessures ont bousillé leur saison. Quatrième espoir choisi lors du repêchage de 2010, Williams aura 33 ans lorsque la saison s’amorcera. Il demeure tout de même l’un des bloqueurs à gauche les plus efficaces du circuit et devrait le rester pour au moins quelques années encore. Williams se joindra probablement à une équipe qui aspire au Super Bowl et qui est à la recherche d’un joueur capable de protéger l’angle mort de son quart-arrière.

PHOTO ELISE AMENDOLA, ASSOCIATED PRESS Joe Thuney, à gauche

JOE THUNEY, garde (Patriots)

Contrairement à l’année dernière, Bill Belichick et les Patriots ont décidé de ne pas placer l’étiquette de joueur de franchise sur Thuney, qui est ainsi devenu le meilleur garde disponible sur le marché. Choix de troisième tour en 2016, Thuney soutire le maximum de ses habiletés et son arrivée devrait rapidement et significativement améliorer la ligne offensive à laquelle il se joindra.

PHOTO MARK J. REBILAS, USA TODAY SPORTS T.Y. Hilton

T.Y. HILTON, ailier espacé (Colts)

Hilton a considérablement ralenti depuis quelques années et n’a attrapé que 56 passes en 15 matchs la saison dernière. Il faut dire que même si Hilton semblait plus à l’aise avec Philip Rivers en fin de saison, les deux joueurs ont mis beaucoup de temps à nouer une complicité sur le terrain. Avec déjà neuf saisons au compteur, Hilton ne peut probablement plus être un premier receveur comme il l’a presque toujours été chez les Colts d’Indianapolis. Il serait dans la bonne chaise comme deuxième option.

PHOTO MARK J. REBILAS, USA TODAY SPORTS Hunter Henry

HUNTER HENRY, ailier rapproché (Chargers)

Henry n’a pas connu le début de carrière auquel on s’attendait, en très grande partie à cause de ses nombreuses blessures. Il a raté 25 matchs à ses cinq premières saisons, dont tous ceux de 2018. Henry a, par contre, attrapé un total de 115 passes à ses deux dernières campagnes et n’est âgé que de 26 ans. Il est le meilleur ailier rapproché disponible.

PHOTO DAVID GRUNFELD, ASSOCIATED PRESS Jameis Winston

JAMEIS WINSTON, quart-arrière (Saints)

Il y a quelques candidats intéressants chez les quarts-arrière, dont Ryan Fitzpatrick, Cam Newton et Mitchell Trubisky. Idéalement, ces trois joueurs seraient toutefois embauchés à titre de réservistes. Winston est de toute évidence le quart-arrière avec le plus grand potentiel dans le marché actuel. Sean Payton et les Saints ont dit qu’ils aimeraient réembaucher le premier choix au total du repêchage de 2016. Cela pourrait dépendre de ce qui se passera avec Drew Brees.

PHOTO BEN LIEBENBERG, ASSOCIATED PRESS Leonard Fournette

LEONARD FOURNETTE, demi offensif (Buccaneers)

Il sera très intéressant de voir si l’excellente fin de saison qu’a connue Fournette lui permettra d’obtenir un riche contrat. L’imposant porteur de ballon a relancé sa carrière au sein des Buccaneers de Tampa Bay et a été l’un des joueurs clés de l’attaque dans leur conquête. En revanche, Fournette n’obtient que 3,9 verges par course depuis le début de sa carrière. Une entente à court terme est à prévoir dans son cas.

PHOTO JEFF HAYNES, ASSOCIATED PRESS Corey Linsley

COREY LINSLEY, centre (Packers)

C’est une pièce importante de leur ligne offensive que perdront les Packers si Linsley se joint à une nouvelle équipe. De façon générale, il a fait partie des meilleurs centres de la NFL depuis qu’il est devenu le partant des Packers. Mais Linsley a touché un salaire annuel de 8,5 millions lors des trois dernières saisons et les Packers ne pourront probablement plus se permettre de lui verser une telle somme. Le bloqueur David Bakhtiari a signé un contrat de quatre ans d’une valeur de 92 millions l’automne dernier et le garde Elgton Jenkins devrait obtenir une riche prolongation à son tour d’ici un an.