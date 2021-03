Possible fusion entre LCF et XFL

Randy Ambrosie : « Il faut être ouverts à de nouvelles idées »

Plus on y pense, plus l’idée d’une fusion entre la LCF et la XFL, si on devait un jour y arriver, a du sens. Les deux ligues de football professionnel ont annoncé, mercredi, qu’elles amorceraient officiellement des discussions exploratoires sous peu.