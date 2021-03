(Pittsburgh) Le quart-arrière Ben Roethlisberger sera de retour pour une 18e saison avec les Steelers de Pittsburgh, après avoir accepté une réduction de salaire.

Associated Press

L’équipe et le double champion du Super Bowl ont annoncé jeudi qu’ils avaient conclu une nouvelle entente afin de permettre au vétéran de 39 ans d’être de retour en 2021.

Les détails financiers de l’entente n’ont pas été révélés, mais les Steelers n’avaient pas caché qu’ils souhaitaient que Roethlisberger accepte une réduction de salaire afin d’atténuer son impact sur la masse salariale de l’équipe, puisqu’il devait accaparer 41,25 millions US en 2021.

Le réseau NFL Network, citant des sources anonymes, a indiqué que la nouvelle entente de Roethlisberger lui rapportera environ 14 millions cette saison — et que diverses clauses permettront aux Steelers d’atteindre leur objectif d’alléger leur fardeau fiscal.

« Je suis reconnaissant d’être à ce stade-ci de ma carrière et plus que heureux d’ajuster mon contrat d’une manière qui aide l’équipe à se préoccuper d’autres joueurs qui sont si importants à nos succès », a déclaré Roethlisberger dans un communiqué.

« J’adore ce sport et j’adore la compétition, et je crois en cette équipe et en mes capacités de produire lorsqu’on me le demande. Tout commence avec une excellente préparation et je suis prêt à commencer », a ajouté le vétéran quart.

Roethlisberger a accumulé des gains de 3803 verges par la voie des airs, avec 33 touchés et 10 interceptions en 15 parties en 2020. Il avait raté la totalité de la saison 2019 à cause d’une blessure au coude droit.

Les Steelers ont gagné leurs 11 premières parties en 2020 et ont remporté le championnat de la section Nord de l’Association américaine avec un dossier de 12-4.

Ils ont cependant été surpris par les Browns de Cleveland en première ronde éliminatoire lors d’un match où Roethlisberger a été victime de quatre interceptions.

Le président Art Rooney II, l’entraîneur-chef Mike Tomlin et le directeur général Kevin Colbert avaient tous manifesté le désir de voir revenir Roethlisberger. Ils avaient cependant insisté que ce retour devait se faire dans des conditions qui donneraient plus de souplesse financière à l’équipe.

Le nouveau contrat procure cette souplesse financière, mais les Steelers sont confrontés à des départs potentiels de plusieurs de leurs vedettes. C’est le cas de l’ailier espacé JuJu Smith-Schuster et du demi-offensif James Conner, qui sont susceptibles de tester le marché des joueurs autonomes.

De plus, le vétéran centre Maurkice Pouncey et l’ailier rapproché Vance McDonald ont annoncé leur retraite.