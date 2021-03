PHOTO BRUCE KLUCKHOHN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Minneapolis) Les Vikings du Minnesota ont libéré l’ancien ailier rapproché étoile Kyle Rudolph mardi, mettant un terme à sa carrière de dix saisons avec l’équipe.

Dave Campbell

Associated Press

La décision permettra aux Vikings de se donner un coussin légèrement supérieur à 5 millions US vis-à-vis le plafond salarial.

Rudolph occupe le cinquième rang dans l’histoire des Vikings au chapitre des passes captées (453) et des touchés par la voie des airs (48). Il est l’ailier rapproché comptant le plus de touchés par la passe dans l’histoire des Vikings.

Rudolph devait toucher un salaire de 7,65 millions US en 2021. En mettant fin à son contrat alors qu’il y restait trois saisons à écouler, les Vikings devront aussi assumer une dépense de 4,35 millions US, en 2021, par rapport au plafond salarial.

Sur Twitter, le quart Kirk Cousins a rendu hommage à Rudolph, le qualifiant de « professionnel jusqu’au bout des doigts ».

Cousins a ajouté que Rudolph possédait les meilleures mains et était le joueur le plus intelligent avec lequel il avait jamais joué.

Rudolph, qui a capté la passe de Cousins pour le touché décisif en prolongation contre les Saints de La Nouvelle-Orléans lors d’un match éliminatoire en 2019, a été utilisé moins fréquemment au cours des deux dernières. Les Vikings avaient choisi de se fier de plus en plus au demi-offensif Dalvin Cook et à leurs deux meilleurs ailiers espacés.

Il faut maintenant s’attendre à ce que les Vikings fassent de plus en plus confiance à Irv Smith fils au poste d’ailier rapproché, une position où Tyler Conklin a également montré de belles aptitudes pour attraper le ballon et effectuer des blocs lors de jeux au sol en 2020.

Âgé de 31 ans, Rudolph a amorcé 98 parties consécutives, incluant des matchs des séries éliminatoires, jusqu’à ce qu’une blessure à un pied le pousse à l’écart du terrain lors des quatre dernières parties de l’équipe l’an dernier.