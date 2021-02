(Pittsburgh) Les Steelers de Pittsburgh s’attendent à revoir le quart Ben Roethlisberger pour une 18e saison consécutive en 2021.

Associated Press

Le président de l’équipe Art Rooney II a diffusé un communiqué mercredi dans lequel il indique que Roethlisberger et lui se sont rencontrés afin de trouver une façon d’atténuer les répercussions de l’imposant contrat du quart sur la masse salariale de l’équipe.

Roethlisberger, qui aura 39 ans le mois prochain, accaparera 41 millions sur la masse salariale de 2021 et doit empocher un boni de 15 millions le 20 mars, peu après le début de la nouvelle année fiscale de la NFL.

Rooney a qualifié la rencontre avec Roethlisberger de « productive », et il a ajouté que les deux parties « discuteront de plusieurs choses encore, afin de déterminer où nous en sommes et où nous nous dirigeons ».

Les Steelers ont présenté une fiche de 12-4 et remporté le titre de la section Nord de l’Association américaine avant de s’effondrer en fin de saison. Ils ont perdu cinq de leurs six derniers matchs après avoir commencé la saison avec une fiche de 11-0, et ils ont perdu contre les Browns de Cleveland en éliminatoires après que Roethlisberger eut commis quatre interceptions.