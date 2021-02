Carson Wentz échangé aux Colts

(Philadelphie) Carson Wentz a aidé à guider les Eagles de Philadelphie vers le seul triomphe de leur histoire au Super Bowl, et a plus tard reçu le contrat le plus lucratif dans l’histoire de l’organisation. Voilà qu’il évoluera sous d’autres cieux l’an prochain avant même que le contrat ne soit entré en vigueur.