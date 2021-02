(Brandon) Vincent Jackson, un ancien ailier espacé dans la Ligue nationale de football, a été retrouvé sans vie, lundi, dans une chambre d’un hôtel de la Floride.

Associated Press

Une femme de ménage a découvert le corps de l’homme de 38 ans vers 11 h 30, selon un porte-parole du Bureau du shérif du comté de Hillsborough.

On n’a noté aucun signe de traumatisme et le bureau du médecin légiste s’affaire à déterminer la cause du décès. Le shérif Chad Chronister a confirmé qu’une enquête est en cours.

La mort de Jackson est survenue quelques jours après que les autorités policières l’eurent contacté dans le cadre d’une démarche visant à s’informer de son bien-être.

Des responsables du Bureau du shérif ont fait savoir que la famille de Jackson l’avait rapporté disparue mercredi dernier. Des agents du Bureau du shérif l’ont retracé à l’hôtel deux jours plus tard, lui ont parlé et ont annulé l’avis de disparition.

Jackson a joué pendant sept saisons avec les Chargers de San Diego avant de devenir joueur autonome à la suite d’une dispute contractuelle. Il s’est ensuite joint aux Buccaneers de Tampa Bay, avec lesquels il a passé cinq saisons.

Il a joué son dernier match en 2016 et a totalisé 57 touchés en carrière. Il a été élu au Pro Bowl en trois occasions.