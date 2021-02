Les Alouettes de Montréal ont accordé un contrat au receveur canadien Natey Adjei.

La Presse Canadienne

Adjei a connu sa saison la plus productive en carrière en 2019, en captant 58 ballons pour 534 verges et deux touchés en 18 parties avec Edmonton. Le Torontois a amorcé sa carrière avec les Argonauts de Toronto en 2014 avant de passer à Edmonton en 2016. Il en sera à une septième saison en 2021. En 98 parties en carrière, il a amassé 925 verges par la voie des airs et quatre majeurs sur 97 attrapés.

Les Alouettes ont également annoncé la mise sous contrat du demi défensif américain Prince Smith fils, ainsi que le quart américain Chris Robison.

Smith a terminé au troisième rang chez les Wildcats de l’Université du New Hampshire avec un total de 64 plaqués en 2019. Le demi de coin natif de Philadelphie a de plus réalisé trois interceptions et provoqué deux échappés. Le joueur de 23 ans a été voté la recrue de l’année de la CAA en 2016. En 2020, il a fait partie des Eagles de Philadelphie, des Giants de New York et des Browns de Cleveland.

Robison a terminé sa carrière universitaire en force, lui qui a complété 291 de ses 471 passes pour des gains de 3701 verges et 28 touchés (contre seulement six interceptions) avec les Owls de l’Université Florida Atlantic en 2019.