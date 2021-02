(Tampa) Les Buccaneers de Tampa Bay ont célébré, mercredi, leur triomphe lors du match du Super Bowl en participant à un défilé sur l’eau au moment où perdurent des préoccupations sanitaires associées à la pandémie de coronavirus.

Fred Goodall

Associated Press

Le défilé a commencé vers 13 h sur les eaux du fleuve Hillsborough, près du centre-ville de Tampa. Des milliers de partisans portant des vêtements identifiés aux Buccaneers ont profité d’une journée ensoleillée pour acclamer des vedettes tels le quart Tom Brady, l’ailier rapproché Rob Gronkowski, l’entraîneur-chef Bruce Arians et plusieurs autres.

Les membres de l’équipe sont arrivés par autobus et sont montés dans au moins quatre bateaux.

À un certain moment, Brady a été filmé sur vidéo au moment où il a lancé le trophée Lombardi vers Gronkowski, le torse nu et sur un autre bateau. La scène a provoqué un tonnerre d’applaudissements et des cris de joie des amateurs et des joueurs.

La mairesse Jane Castor a de nouveau insisté sur le fait que les gens qui assistaient au défilé devaient porter des masques à l’extérieur et respecter la distanciation physique.

Il semble que bon nombre de spectateurs ont respecté l’ordre de porter un masque, mais plusieurs autres auraient décidé d’aller à l’encontre de la directive.

Des dizaines de personnes ont également été vues sur des bateaux privés, des kayaks et d’autres moyens de transport nautique, essayant de voir des membres de l’équipe. Ils ont reçu l’ordre de demeurer à au moins 15 mètres des bateaux transportant les joueurs.

À la suite de la victoire de 31-9 des Buccaneers contre les Chiefs de Kansas City, dimanche soir, de nombreux citoyens se sont réunis dans les quartiers des spectacles de la ville. Plusieurs ont été vus sans masque, malgré les directives en ordonnant le port.

Brian Ford, président et chef de la direction des Buccaneers, a annoncé dans une vidéo que les amateurs devraient respecter les règlements pendant qu’ils fêtent la victoire de l’équipe.

« C’est essentiel de le faire de la bonne façon, a déclaré Ford. Nous voulons faire notre part pour nous assurer que ce soit fait de manière sécuritaire et responsable. »