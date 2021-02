Les Alouettes de Montréal ont ajouté mercredi cinq joueurs québécois à leur formation.

La Presse Canadienne

L’équipe a paraphé des ententes avec le spécialiste des longues remises Pierre-Luc Caron, le secondeur Alexandre Chevrier, le receveur Régis Cibasu, le demi défensif Kerfalla-Emmanuel Exumé, ainsi que le joueur de ligne à l’attaque Jason Lauzon-Séguin, qui étaient tous joueurs autonomes.

Caron a passé quatre saisons avec les Stampeders de Calgary (2016-2019), jouant 71 rencontres. Le natif de Laval a été un choix de cinquième tour (42e au total) par les Stampeders en 2016. Le footballeur de 27 ans a gagné son poste dès sa première campagne et a joué les 18 matchs de la saison, en plus de la finale de l’Ouest et de la finale de la Coupe Grey. Il remportera le trophée la saison suivante.

Chevrier a disputé 18 matchs avec les Roughriders de la Saskatchewan en 2019, où il a récolté 12 plaqués au sein des unités spéciales. Le natif de Pointe-Claire, âgé de 28 ans ,a été sélectionné par la Saskatchewan au septième tour (55e au total) en 2017.

Cibasu a joué 16 matchs en 2019 avec les Argonauts de Toronto, qui ont repêché l’athlète de 27 ans au troisième tour, 20e au total, en 2018. Le Congolais a joué sous les ordres de Danny Maciocia avec les Carabins de l’Université de Montréal de 2014 à 2018, étant élu trois fois au sein de l’équipe d’étoiles du RSEQ.

Exumé a participé aux 18 matchs des Blue Bombers de Winnipeg en 2019 et a aidé la formation manitobaine à remporter la Coupe Grey. Le Montréalais de 26 ans a récolté 25 plaqués au sein des unités spéciales. Le choix de huitième tour des Bombers (70e au total) en 2019 a aussi joué sous les ordres de Maciocia avec les Carabins.

Finalement, Lauzon-Seguin a participé à deux finales de la Coupe Grey à ses trois premières saisons dans la LCF, l’emportant en 2016 avec le Rouge et Noir d’Ottawa. Il a pris part à 54 matchs dans la LCF depuis sa sélection au septième rang au total du repêchage de 2016. Il a été élu dans l’équipe d’étoiles de la section Est en 2017.