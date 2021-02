Billet

Le bon moment pour les Alouettes pour tourner la page sur l'ère John Bowman

Alors qu’il était l’entraîneur-chef des Alouettes, Tom Higgins avait expliqué le retrait de la formation de John Bowman en utilisant une analogie douteuse. « Tous les joueurs ont une date d’expiration », avait lancé Higgins. Un commentaire que Jim Popp et les Wetenhall n’avaient pas apprécié du tout et qui avait été un facteur dans le congédiement de l’entraîneur-chef, survenu quelques semaines plus tard.