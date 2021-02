Après Laurent Duvernay-Tardif l’année dernière et Antony Auclair cette saison, Chase Claypool espère devenir le troisième joueur canadien à participer au Super Bowl en autant d’années, l’an prochain.

Miguel Bujold

La Presse

Le receveur des Steelers de Pittsburgh s’est entretenu avec La Presse dans le cadre d’une tournée promotionnelle de DAZN, jeudi matin. À sa première saison dans la NFL, Claypool a attrapé 62 passes pour 873 verges de gains et a marqué 11 touchés (9 par la passe et 2 au sol). Il a vite démontré qu’il possédait un talent qui pourrait éventuellement en faire l’un des meilleurs joueurs canadiens de l’histoire.

Malgré la défaite des Steelers aux mains des Browns de Cleveland au premier tour éliminatoire, match dans lequel il a marqué deux touchés, Claypool est confiant pour la suite des choses.

« Je veux améliorer mon jeu au cours de la saison morte afin d’être encore meilleur la saison prochaine et pour nous aider à atteindre le Super Bowl. Je pense qu’on aura une bonne chance d’y parvenir. Devin Bush et Bud Dupree seront de retour au jeu et lorsqu’elle est en santé, notre équipe est l’une des meilleures de ligue », a estimé le joueur originaire d’Abbotsford, en Colombie-Britannique.

Claypool n’a pas tardé à se faire un nom dans la NFL, c’est le moins qu’on puisse dire : à son quatrième match dans le circuit, l’ailier espacé a inscrit quatre touchés dans une victoire de 38-29 des Steelers aux dépens des Eagles de Philadelphie.

« C’était vraiment fou de vivre ça aussi tôt dans ma carrière. Mais j’ai réalisé peu de temps après la partie que ce haut allait s’atténuer rapidement car c’est une longue saison. Je devais tourner la page rapidement », a raconté Claypool.

« On doit toujours être prêt pour saisir sa chance et la mienne est venue tôt dans la saison. J’ai pu construire sur ce succès pour le reste de l’année. »

Sous le radar

Moins d’un an après le repêchage de 2020, il est très difficile de comprendre comment un joueur comme Claypool a pu être ignoré jusqu’au 49e rang de l’encan. À 6’4 et 238 livres, Claypool est l’un des ailiers espacés les plus imposants de la NFL, tout en étant l’un des plus rapides. Une combinaison que l’on voit très rarement. Et il n’était âgé que de 21 ans lorsque le repêchage a eu lieu, alors que la majorité des espoirs sélectionnés ont 22 ou 23 ans.

« Je pense que le repêchage est beaucoup influencé par l’attention médiatique. Je crois effectivement que je suis passé un peu sous le radar, mais ça ne me dérange pas trop car je savais que je serais repêché par la bonne équipe. »

Cette équipe était bien sûr les Steelers, qui ont démontré une fois de plus qu’ils avaient l’oeil pour trouver de bons receveurs.

« J’ai joué à l’Université Notre-Dame où il y a beaucoup de tradition et une riche histoire, puis je me suis retrouvé avec une équipe de la NFL qui a également beaucoup d’histoire. C’est vraiment spécial de jouer pour les Steelers, surtout avec un entraîneur-chef comme Mike Tomlin. »

Claypool est convaincu que d’autres joueurs canadiens sont victimes de la faible couverture que leur consacrent les médias américains.

« Je crois définitivement que les joueurs canadiens passent sous le radar et c’est en grande partie à cause de la couverture médiatique. Si les médias parlent beaucoup et en bien d’un joueur, il attirera l’attention des équipes universitaires ou professionnelles. Et les Canadiens n’obtiennent pas cette publicité. »

« Je pense qu’il y a beaucoup de joueurs canadiens qui auraient pu avoir de belles carrières, mais qui n’ont tout simplement jamais obtenu leur chance. »

Le Super Bowl et DAZN

De plus en plus de gens regardent le sport professionnel par la voie de l'internet, notamment avec DAZN, qui diffuse tous les matchs de la saison dans la NFL, dont le Super Bowl de dimanche que se disputeront les Chiefs de Kansas City et les Buccaneers de Tampa Bay. Claypool s’est associé à DAZN et est un collaborateur régulier.

« J’ai travaillé avec DAZN durant toute la saison pour montrer l’arrière-scène de la NFL aux abonnés. Non seulement j’étais une recrue, j’étais une recrue canadienne. Et les membres de ma famille au Canada ont pu suivre ma saison en regardant tous nos matchs sur DAZN », a expliqué Claypool, qui participera d’ailleurs à la couverture du Super Bowl pour DAZN.

Et de quel côté penche-t-il à quelques jours du « gros » match ?

« Je pense que les Chiefs vont l’emporter grâce à leur force de frappe. Leur défense sera capable de faire le travail. C’est difficile de miser contre Tom (Brady), mais je crois que les Chiefs trouveront le moyen de gagner leur deuxième titre d’affilée. »

L’avenir de « Big Ben » et des Steelers

Dans les semaines qui suivront le Super Bowl, Claypool quittera la Colombie-Britannique où il se trouve actuellement pour la Californie, où il reprendra l’entraînement. Il veut notamment travailler sur sa technique afin de mieux se défaire des demis de coin qui utilisent une couverture homme à homme.

Le rôle que jouera Claypool chez les Steelers sera plus grand à son deuxième tour de piste, surtout si JuJu Smith-Schuster quitte l’équipe, lui qui pourrait obtenir son autonomie en mars.

« Je pense que JuJu aimerait beaucoup demeurer avec les Steelers et je suis certain que les Steelers aimeraient qu’il demeure avec eux. Mais il y a les questions financières et le plafond salarial. L’organisation aura quelques contrats à négocier, dont celui de JuJu, qui mérite amplement d’obtenir un bon contrat. »

Les Steelers auront en effet plusieurs contrats à négocier s’ils veulent conserver une équipe similaire à celle de 2020, qui a remporté ses 11 premiers matchs de la saison afin de connaître une fin difficile. En plus de Smith-Schuster, le porteur de ballon James Conner, les joueurs de ligne offensive Alejandro Villanueva et Matt Feiler, les demis de coin Mike Hilton et Cam Sutton et le secondeur Bud Dupree pourraient tous signer un contrat avec une autre formation durant la saison morte. C’est sans parler de Ben Roethlisberger, qui pourrait prendre sa retraite.

« Je ne sais pas s’il (Roethlisberger) sera de retour la saison prochaine, mais je crois que ce sera le cas. La saison que j’ai joué en sa compagnie était vraiment plaisante. Il m’a beaucoup aidé et a rendu mon passage dans la NFL beaucoup plus facile. »

Et l’arrivée à Pittsburgh d’un receveur du calibre de Claypool a également rendu le travail de Roethlisberger beaucoup plus facile.